Adiós a la VISA: estos argentinos ya no podrán ingresar a Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer una serie de requisitos que deberán cumplir los turistas argentinos en el caso de querer ingresar al país norteamericano, ya sea por vacaciones, trabajo o permanencia.

Desde la asunción del presidente Donald Trump, se encrudecieron las medidas en contra de la inmigración. De acuerdo a los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU (ICE), solo el pasado lunes arrestaron a 1.179 inmigrantes que habrían cruzado ilegalmente la frontera o no contaban con la documentación pertinente.

En este contexto, crece la incertidumbre acerca de cuáles son los permisos que se requieren para circular en Estados Unidos y qué visas perderán vigencia durante el próximo período.

Adiós a la VISA: Estados Unidos informó los permisos que perderán vigencia



Si bien tramitar una visa no es condición del ingreso a los Estados Unidos, sí es indispensable para poder viajar al puerto de entrada, realizar cruces fronterizos, y acceder a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Departamento de Estado considera a este documento como un símbolo de que una embajada extranjera o funcionario consular confirmó y ratificó el ingreso del ciudadano al país norteamericano.

Sin embargo, no todas las visas son válidas y, en caso de no tenerla actualizada, los argentinos no podrán ingresar a Estados Unidos.

Visa de Estados Unidos.

¿Cuál es la visa que será rechazada en Estados Unidos?



El organismo diferencia dos tipos de documentación: la visa de no migrantes, destinada a turistas que planean una permanencia corta o por trabajo; y la visa de migrantes, para personas que planean establecerse o viajar por el país.

En este caso, no se aceptarán visas dañadas o que no sean congruentes con el viaje que está realizando la persona. Además, los agentes fronterizos rechazarán la entrada de cualquier ciudadano que posea una visa de validez indefinida .

Se trata de las también llamadas visas Burroughs, que quedaron sin efecto a partir de 2024.

Estados Unidos emitía este tipo de visas de turismo o negocio (B1/B2) con validez indefinida a ciudadanos de ciertos países. Al momento se dejaron de fabricar e incluso muchas aerolíneas o autoridades migratorias suelen exigir una revisión antes de permitir el ingreso.

Qué sucede si vence la VISA durante la estadía



Según los funcionarios del DOS, si la visa de un viajero vence mientras se encuentra en Estados Unidos, no hay motivo de preocupación. Si los oficiales del DHS o del CBP autorizaron su ingreso, registraron el período de estadía autorizado en el sello de admisión o en el Formulario I-94.

Es importante recordar que la visa no garantiza la entrada a Estados Unidos, sino que permite dirigirse a un puerto de entrada, donde los inspectores de inmigración evaluarán la solicitud y registrarán la duración permitida de la estadía en el país.