Los extranjeros de países habilitados bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) pueden ingresar legalmente a Estados Unidos sin visa ni pasaporte estadounidense: solo necesitan el ESTA, la autorización electrónica de viaje que emite la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y abonar una nueva tarifa que entró en vigor recientemente. El aumento casi duplicó el costo anterior de u$s 21, que rigió durante más de una década. La suba fue establecida por la legislación HR-1 y un ajuste adicional por inflación entró en vigor el 1 de enero de 2026. La tarifa se divide en una parte fija de procesamiento y un recargo de autorización destinado, en parte, a financiar la promoción turística de Brand USA. El ESTA es el documento que habilita el ingreso legal a Estados Unidos a ciudadanos de los países miembros del Programa de Exención de Visa, sin necesidad de visa consular. La autorización se solicita en línea, a través del portal oficial esta.cbp.dhs.gov, y es obligatoria para viajes de turismo o negocios. Para completar la solicitud se requiere pasaporte válido del país VWP correspondiente, una selfie del viajero, dirección de correo electrónico, domicilio y teléfono, y datos de un contacto de emergencia. Si la solicitud es rechazada, solo se cobra la tarifa de procesamiento — u$s 4,00 —; el recargo de autorización no se aplica en caso de denegación. La tarifa oficial del ESTA en 2026 es de u$s 40,27 por persona. No existen descuentos por edad, grupo familiar ni solicitudes múltiples: cada viajero, incluidos los menores de edad, debe presentar su propia solicitud y abonar el monto completo. Los sitios de terceros que cobran entre u$s 80 y u$s 150 por la misma gestión no ofrecen ningún beneficio adicional: aplican exactamente el mismo formulario ante la CBP y agregan un cargo de servicio. La única plataforma oficial es esta.cbp.dhs.gov. Una vez aprobado, el ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero.