En esta noticia
- Nos despedimos de la freidora de aire: prestaciones del horno inteligente de HDC
- Detalles del horno multifuncional con 1800 W y capacidad de 30 litros
- Horno inteligente HAF-SO30LBK con freidora de aire: Precio $306.900 en Argentina.
- Horno inteligente HAF-SO30LBK: cocina versátil y segura
- Descubre el horno smart HAF-SO30LBK: cocina fácil y saludable
Un nuevo electrodoméstico promete revolucionar la manera de cocinar en el hogar con su reciente lanzamiento. La marca HDC presentó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifuncional que reúne lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y un deshidratador en un único dispositivo compacto y de elevada potencia.
Su diseño contemporáneo, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa atrayente para aquellos que buscan alimentarse de manera práctica y balanceada.
Con este modelo disponible en Argentina, es factible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y disminuyendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.
Nos despedimos de la freidora de aire: prestaciones del horno inteligente de HDC
El horno smart HAF-SO30LBK se configura como un dispositivo multifunción con 1800 W de potencia y una capacidad interior de 30 litros, diseñado para cocinar sin grasa adicional y con la mayor eficiencia energética.
Su sistema de convección distribuye el calor de manera homogénea, asegurando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, lo que resulta óptimo para recetas caseras con un acabado de nivel profesional. Además, su puerta de 5 capas con doble vidrio garantiza un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.
Este horno permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo desde una amplia pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos preestablecidos.
Una de sus características más destacadas es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción simultáneamente, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y profesionales.
Detalles del horno multifuncional con 1800 W y capacidad de 30 litros
Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:
- Potencia: 1800 W
- Capacidad interior: 30 litros
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
- Amplia pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
- Puerta de 5 capas con doble vidrio para un óptimo ahorro energético
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Opción de combinar hasta dos programas de cocción
- Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.
Horno inteligente HAF-SO30LBK con freidora de aire: Precio $306.900 en Argentina.
El horno inteligente con función de freidora de aire HAF-SO30LBK está disponible en el mercado argentino a un precio aproximado de $ 306.900 en tiendas de electrodomésticos y plataformas de comercio electrónico.
Características destacadas:
- Función de freidora de aire.
- Diseño moderno y eficiente.
- Tecnología inteligente para un uso optimizado.
Horno inteligente HAF-SO30LBK: cocina versátil y segura
El horno smart HAF-SO30LBK viene acompañado de un libro de recetas que simplifica la elaboración de una variedad de platos. Además, su diseño compacto permite que se ajuste a cocinas de diversas dimensiones, sin ocupar un espacio excesivo.
La marca HDC proporciona una garantía de dos años para el horno, lo que asegura la satisfacción del consumidor. Asimismo, se prevén lanzamientos de accesorios adicionales para aumentar las funcionalidades del electrodoméstico.
Descubre el horno smart HAF-SO30LBK: cocina fácil y saludable
El horno HAF-SO30LBK también ofrece un modo de limpieza fácil, eliminando restos de grasa y olor, lo que facilita el mantenimiento. Los usuarios destacan su impacto positivo en la reducción del tiempo de cocción.Este electrodoméstico se acompaña de un libro de recetas exclusivo que maximiza su potencial. Además, su diseño asegura que se integre perfectamente en cualquier cocina moderna.