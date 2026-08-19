En esta noticia Adiós a la banana: los 4 alimentos con más potasio que la fruta

La banana suele ser considerada como un alimento saludable. Entre sus diferentes aportes nutricionales se encuentran las vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9 (ácido fólico) y E. También son fuente de magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. Aunque, en particular, destaca como uno de los alimentos con más aporte de potasio.

Este mineral es esencial para el organismo. Principalmente, ayuda a regular el funcionamiento correcto del riñón y el corazón, además de la transmisión nerviosa y la contracción muscular.

Sin embargo, a pesar de la creencia popular, existen otros alimentos que tienen más potasio que una banana. Gracias a ello, los expertos en nutrición pueden crear variaciones en planes de alimentación, de manera que este fruto tropical no sea la única fuente de este mineral: cuatro opciones ideales.

Adiós a la banana: los 4 alimentos con más potasio que la fruta

Soja, el alimento nutritivo del futuro

Esta leguminosa proporciona 1800 mg de potasio por cada 100 g. Este alimento representa una fuente esencial de proteínas vegetales y se presenta como una alternativa saludable a las carnes rojas, que suelen tener un alto contenido graso.

A pesar de que en el pasado existieron inquietudes sobre una posible relación con el cáncer, investigaciones recientes han refutado tales afirmaciones, aclarando que este alimento no interfiere con la absorción de medicamentos utilizados para tratar trastornos tiroideos.

¿Destrucción del mito de la banana? Estos 5 alimentos tienen más potasio que la popular fruta.

Palta: el superalimento saludable

Con sus 485 mg de potasio por cada 100 g, este alimento supera a la banana en cuanto a este nutriente esencial. Además, es rica en ácido oleico, similar al aceite de oliva y proporciona una cantidad significativa de fibra y minerales valiosos que contribuyen a una dieta equilibrada.

Una sola palta contiene 250 calorías, lo que requiere un consumo moderado, especialmente en aquellos que llevan un estilo de vida sedentario. Es fundamental considerar su ingesta dentro de un contexto dietético adecuado para mantener un equilibrio nutricional.

Salmón: fuente de omega-3 y nutrientes esenciales para tu salud

Reconocido por su elevado contenido de omega-3, este pescado aporta 340 mg de potasio por cada 100 g.

Ofrece numerosos beneficios, como la prevención de la hipertensión y la disminución de la inflamación, contribuyendo a un sistema inmunológico robusto y a la salud celular.

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Papas: un aliado versátil en cualquier comida

Este tubérculo, conocido por su versatilidad y bajo costo, contiene 400 mg de potasio por cada 100 g. A pesar de su fama como alimento que engorda, la verdad es que esto varía según su método de preparación.

Los expertos en nutrición suelen aconsejar su consumo hervido, ya que este proceso libera el almidón y preserva gran parte de sus beneficios nutricionales.