En redes sociales como TikTok, se viralizó unareceta caseraque sorprende por su utilidad y bajo costo. Se trata de una mezcla que combina cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.

Aunque parece una fórmula improvisada, este preparado sirve para limpiar metales, desinfectar superficies y mejorar el estado de las plantas.

La tendencia crece porque ofrece una alternativa natural a los productos químicos tradicionales. Además, se puede hacer en casa con ingredientes que casi todos tienen a mano.

¿Cómo se prepara la mezcla casera?

Para hacer esta solución, se necesita:

1 cáscara de banana

1 vaso de agua

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Se licúan todos los ingredientes hasta lograr una pasta líquida. El resultado se puede aplicar directamente sobre objetos o superficies, o usar como fertilizante en macetas y jardines.

Para qué sirve y cómo usarla

1. Limpieza de acero inoxidable: la mezcla ayuda a sacar manchas, devolver el brillo y eliminar olores en utensilios, mesadas o electrodomésticos. Se aplica con un paño, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua.

2. Fertilizante natural: la cáscara de banana aporta potasio, magnesio y otros minerales que mejoran el crecimiento de las plantas. Se puede colocar directamente en la tierra o diluir en agua para regar.

3. Neutralizador de olores: en la cocina, sirve para eliminar malos olores en el tacho de basura, el fregadero o la heladera. El bicarbonato potencia el efecto desodorante.

¿Qué tener en cuenta?

No reemplaza todos los productos industriales , pero ayuda a reducir el uso de químicos.

, pero ayuda a reducir el uso de químicos. Es ideal para quienes buscan opciones más sustentables en el hogar .

. Se recomienda usar la mezcla recién hecha para aprovechar mejor sus propiedades.

No se debe guardar por mucho tiempo, ya que puede fermentar.

Estetruco casero se instaló como una solución práctica, económica y ecológica. Además de cuidar el ambiente, permite aprovechar residuos como la cáscara de banana, que suele terminar en la basura.