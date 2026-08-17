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En redes sociales como TikTok, se viralizó unareceta caseraque sorprende por su utilidad y bajo costo. Se trata de una mezcla que combina cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.

Aunque parece una fórmula improvisada, este preparado sirve para limpiar metales, desinfectar superficies y mejorar el estado de las plantas.

La tendencia crece porque ofrece una alternativa natural a los productos químicos tradicionales. Además, se puede hacer en casa con ingredientes que casi todos tienen a mano.

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¿Cómo se prepara la mezcla casera?

Para hacer esta solución, se necesita:

  • 1 cáscara de banana
  • 1 vaso de agua
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio

Se licúan todos los ingredientes hasta lograr una pasta líquida. El resultado se puede aplicar directamente sobre objetos o superficies, o usar como fertilizante en macetas y jardines.

Para qué sirve y cómo usarla

1. Limpieza de acero inoxidable: la mezcla ayuda a sacar manchas, devolver el brillo y eliminar olores en utensilios, mesadas o electrodomésticos. Se aplica con un paño, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua.

2. Fertilizante natural: la cáscara de banana aporta potasio, magnesio y otros minerales que mejoran el crecimiento de las plantas. Se puede colocar directamente en la tierra o diluir en agua para regar.

3. Neutralizador de olores: en la cocina, sirve para eliminar malos olores en el tacho de basura, el fregadero o la heladera. El bicarbonato potencia el efecto desodorante.

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¿Qué tener en cuenta?

  • No reemplaza todos los productos industriales, pero ayuda a reducir el uso de químicos.
  • Es ideal para quienes buscan opciones más sustentables en el hogar.
  • Se recomienda usar la mezcla recién hecha para aprovechar mejor sus propiedades.
  • No se debe guardar por mucho tiempo, ya que puede fermentar.

Estetruco casero se instaló como una solución práctica, económica y ecológica. Además de cuidar el ambiente, permite aprovechar residuos como la cáscara de banana, que suele terminar en la basura.