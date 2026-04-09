Adam Smith, el famoso economista, referente liberal y filósofo de la ilustración escocesa, dejó una reflexión que sentó las bases de su pensamiento sobre cómo funciona el mercado, los intereses humanos y los negocios. Sus ideas todavía se retoman hoy para muchos de los Gobiernos y modelos económicos actuales. La frase en la que afirmaba que “no es por la benevolencia del carnicero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”, no solo habla de un fin mercantil, sino que aplica para la vida en general. Entre los conceptos e ideas más citadas de Adam Smith se encuentran las siguientes tesis: En esta línea, el economista escocés sentó las bases del movimiento liberal clásico con nociones sobre economía general, comercio, mercados y transaciones entre países. Sin embargo, la frase sobre el carnicero y su interés tiene una interpretación más general sobre la vida que apunta a que una persona suele realizar un acto por interés propio aunque este hecho tengo un beneficio para otro. Según esta mirada, no es solo la buena intención de una persona la que define el acto, sino también su propio provecho que puede ser positivo para la sociedad en su conjunto. “No es por la benevolencia del carnicero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”, es probablemente la frase más famosa de su libro cumbre, La riqueza de las naciones (1776). En este concepto, Smith resume la lógica del interés propio. El carnicero, el cervecero o el panadero no venden comida por caridad o amor al prójimo, sino porque buscan obtener un beneficio económico para ellos mismos. Lo revolucionario de su planteamiento es que este comportamiento “egoísta” termina beneficiando a todos: El famoso referente liberal dejó otras reflexiones que van mucho más allá del simple egoísmo económico, que abarcan temas como la justicia social, la ética y la naturaleza humana.