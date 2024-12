Por qué Lanata odiaba el fútbol: la anécdota que lo explica y el linaje intelectual que lo precede

Jorge Lanata, quien murió este miércoles a los 64 años, fue conocido por su compromiso con la política y su crítica mordaz hacia diversos aspectos de la realidad argentina. En una ocasión, sin embargo, abordó el tema del fútbol para explicar por qué nunca le interesó. Durante un editorial en su programa televisivo, justo antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, Lanata afirmó que el fútbol "es uno de los ejemplos más cínicos del sistema" y pidió que no le vinieran "con esa pelotudez de la pasión".

"No es un secreto para nadie que a mí no me gusta el fútbol. Les voy a contar por qué. Debe sonar insólito, pero yo creo que el tema empezó con mi abuela. Doña María del Carmen López, mi abuela, era analfabeta", inició Lanata en su relato. Luego recordó cómo, a los 12 o 13 años, descubrió la condición de su abuela durante una reunión familiar. "Ella estaba con un diario en la mano, yo no sé qué dije y mi tío me dijo: ‘La abuela no sabe leer, está mirando las fotos'. Desde esa época no soporto que se aprovechen de los más indefensos", explicó.

Esa experiencia marcó profundamente a Lanata y determinó su perspectiva sobre el fútbol. "Les cuento lo que yo veo cuando miro un partido: veo a veintidós millonarios que corren y, a su alrededor, miles de personas que pierden todos los días, pero que creen que ganan cuando los millonarios ganan. Me parece uno de los ejemplos más cínicos del sistema. Y no me vengan con esa pelotudez de la pasión. Yo sé lo que es la pasión, y no creo que nadie pueda decir que no soy un tipo apasionado", declaró.

Una contradicción tardía

Sin embargo, en mayo de este año, Lanata reveló durante el pase de su programa de radio una faceta inesperada que parece contradecir sus críticas de 2022. El periodista confesó ser hincha de River Plate y Estudiantes de La Plata. "Soy hincha de River y del Pincha. Esto comenzó hace 4 o 5 años. Es fanatismo, simplemente, es amor futbolístico", aseguró.

Incluso admitió haber celebrado el título que Estudiantes logró en la Copa de la Liga pocos días antes.

La aversión de Jorge Lanata hacia el fútbol puede interpretarse como parte de una tradición de pensadores argentinos que mostraron una actitud hostil, o al menos indiferente, hacia este deporte. En esa línea se ubican figuras como Jorge Luis Borges, a quien Lanata admiró profundamente y hasta le dedicó un poema durante su paso por Página/12. También podría mencionarse a Juan José Sebreli, quien falleció recientemente y también cuestionó el fútbol como fenómeno cultural y social.