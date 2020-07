Las pymes, un cambio impostergable post pandemia

En función de los anuncios efectuados por el presidente Alberto Fernández referidos a la sanción de una reforma tributaria que impulse la recuperación económica post pandemia, publiqué una nota (1) en la cual se señalan cinco puntos que considero como los más destacados y que no podían quedar fuera del texto de ley que aprobará un nuevo sistema impositivo, considerando que no solo debe tratarse de una simple introducción de cambios técnicos legislativos (modificación de artículos de distintas leyes - que también corresponderían adaptarse), sino que realmente transformara el actual “Régimen” en un “Sistema Tributario” como lo indicara en esa oportunidad, (2) es decir, un conjunto racional y armónico de partes que formen un todo, reunidas científicamente por una unidad fin y no en forma inorgánica, sin orden, sin investigación de causas, con el solo propósito de lograr fondos, y teniendo presente que estas modificaciones en las Finanzas Públicas tienen dos componentes que son los ingresos y los gastos, por lo tanto cualquier propuesta deberá tenerlos en cuenta, y además, prever la situación económica que enfrentará el país post pandemia, lo que implica un doble trabajo para el corto y largo plazo, dentro del diseño de un plan económico general.

Hacemos especial mención al plan económico, ya que los impuestos son una parte del problema, pero como señalamos, en las Finanzas Públicas la otra parte de la ecuación son los gastos, con una particularidad en común, que en casi todos los años ambos han tenido un crecimiento exponencial, y que excepto algunos períodos excepcionales, siempre produjeron déficit fiscales con procesos inflacionarios, los cuales atentaron con la posibilidad de una economía sustentable, que permitiera la inversión, el aumento de la producción, del empleo y la eliminación de la pobreza.

Teniendo en cuenta que el 27 de de junio pasado fue el Día Internacional de las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas – MiPyMEs (establecido por las Naciones Unidas) y que este es uno de los cinco puntos al que hice referencia al comienzo de esta nota (1) forma parte de los temas claves que no deberían faltar en el tratamiento del proyecto en el Congreso, resumo a continuación algunos aspectos generales sobre los cambios que deberán implementarse, a lo que seguramente se sumaran otras opiniones, y que muchos de ellos surgen de experiencias realizadas (congresos, estudios de organismos nacionales e internacionales, los efectuados por especialistas en esta temática, Jornadas Tributarias realizadas por el CGCE y de los CPCE, etc.), sin dejar de tomar en cuenta la experiencia de nuestra historia impositiva y de los distintos cambios producidos en los últimos tiempos.

Características generales de las MiPyMEs

En forma resumida se detallan los aspectos que hacen a datos estadísticos y del funcionamiento de estas empresas, como para poder introducirnos en el tema y fundamentar las modificaciones que consideramos deberían incorporarse con un tratamiento particular para aquellos que se encuentren categorizados en este tipo de establecimientos.

Al respecto, recordamos, que recientemente el Ministerio de Desarrollo Productivo publicó la Resolución 69/2020 que determina la nueva clasificación para fijar qué empresas encuadran dentro de esta categoría, con el incremento de los límites de facturación anual contemplando las especificidades propias de los distintos sectores de actividad.

La importancia creciente del rol de las PyMEs en la economía mundial

En el mundo, las PyMEs constituyen una de las mayores fuentes de empleo, crecimiento y especialmente de innovación, por tal motivo, en muchos países han centralizado su atención para que sus reformas tributarias se traduzcan en reducir desigualdades, las cuales en muchos casos se da por la informalidad, privilegiando una estructura que permita lograr una mayor eficiencia de este importante sector.

Un aspecto que ha sido destacado (3) fue el de reconocer la diversidad dentro del universo de las PyMEs, siendo una de las características esenciales el de su heterogeneidad. En cualquier país, el grupo de las PyMEs puede incluir vendedores callejeros cuyo único objetivo es la subsistencia, profesionales bien remunerados, e importantes empresas de manufacturas; y lo que en un país se considera pequeña empresa, en otro país podría formar parte de la unidad de grandes contribuyentes.

Sin embargo, otro aspecto importante que se verifica con regularidad es que las PyMEs contribuyen mucho más a la producción y a la generación de empleo que a la recaudación tributaria.(3)

Principales problemas que enfrentan

A continuación se enumeran los principales problemas que enfrentan estas empresas, a los que seguramente podrán agregarse otros dependiendo del sector de la actividad económica al cual pertenecen y que hoy se encuentran aún más agravadas por la actual coyuntura, las cuales se describen en una nota publicada en la Web del Diario El Cronista Comercial (4):

Alta presión impositiva (los costos son elevados, para las pequeñas empresas, especialmente para las que recién se inician, impidiendo elevar la tasa de crecimiento de las mismas, lo cual es un factor negativo).

(los costos son elevados, para las pequeñas empresas, especialmente para las que recién se inician, impidiendo elevar la tasa de crecimiento de las mismas, lo cual es un factor negativo). Importante carga administrativa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en términos de tiempo y costos (ya hicimos mención a la cantidad de tributos vigentes en el orden nacional, provincial y municipal).

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en términos de tiempo y costos (ya hicimos mención a la cantidad de tributos vigentes en el orden nacional, provincial y municipal). Alta informalidad (fundamentalmente en empresas con menos de 10 personas).

(fundamentalmente en empresas con menos de 10 personas). Escases de recursos humanos con las capacidades adecuadas.

con las capacidades adecuadas. Escaso desarrollo tecnológico .

. Heterogeneidad del sector.

Podría seguir enumerando, otros problemas, pero se señalan aquellos que en mi opinión tienen mayor relevancia.

Beneficios especiales vigentes

Alícuota reducida para contribuciones patronales

Desgravación de exportaciones hasta 50 millones de dólares.

hasta 50 millones de dólares. Créditos para microempresas para adquisición de controladores fiscales.

para adquisición de controladores fiscales. Pago de IVA a 90 días y solicitud de certificado de no retención.

y solicitud de certificado de no retención. Compensación del Impuesto al Cheque con el pago de Ganancias (solo aplicable para algunas empresas industriales y excepciones del pago de la tasa en algunos casos específicos).

(solo aplicable para algunas empresas industriales y excepciones del pago de la tasa en algunos casos específicos). Reducción de retenciones para micro empresas de comercios (pagos con tarjeta de crédito o débito).

para micro empresas de comercios (pagos con tarjeta de crédito o débito). Planes de Pago y suspensión de embargos (regularización de deudas tributarias y de la seguridad social, con condonación de intereses, multas y demás sanciones).

(regularización de deudas tributarias y de la seguridad social, con condonación de intereses, multas y demás sanciones). Beneficio para el capital Emprendedor (con limitaciones)

(con limitaciones) Suspensión para trabar medidas cautelares .

. Avales de sociedades de garantías recíprocas (SGR) para acceder a créditos entre otras cosas para Descuento de cheques de pago diferido, Leasing, etc.

Los requisitos exigidos para acceder a los mismos son los de contar con el Certificado Pyme vigente, poseer .CUIT, Clave Fiscal (mínimo con Nivel 2), estar inscripto en el Régimen General o Monotributo y estar adherido al TAD (Trámite a Distancia).

A esto debemos agregarles las medidas de carácter financiero (créditos a tasa cero y líneas de crédito del BICE) y las medidas especiales adoptadas por las jurisdicciones provinciales y la CABA.

Propuestas de modificaciones tributarias para el corto y largo plazo

A la fecha, muchas son las medidas dictadas para afrontar la actual situación de emergencia creada por la pandemia del Covid-19, pero pasada esta situación, se deberían instrumentar medidas de corto y largo plazo, sustentables en el tiempo (estabilidad fiscal, ya mencionada en mi artículo anterior, sin que ello no implique la flexibilidad del sistema para poder adaptarse a cambios frente a un contexto diferente), en especial para este sector de la actividad económica ya que son las que generan más del 70% del empleo, no solo en la Argentina sino a nivel mundial (según informes del Banco Mundial, la OCDE, CEPAL, y otros organismos nacionales e internacionales), más aún teniendo en cuenta que la reactivación de la economía llevará un tiempo prolongado y su actividad en el futuro resulta incierto (tanto local como internacional), sabiendo que la experiencia indica que el desarrollo de un fuerte sector MiPyME contribuirá al logro de una reactivación más rápida de la economía.

Medidas impositivas específicas

Baja o nula carga tributaria para la nuevas empresas PyMEs (estableciendo plazos y condiciones, pero facilitando su creación (su justificativo está en que las mismas si bien pueden competir con algunas ya instaladas, aumenta su participación e incentiva a la eficiencia y el mejoramiento de la productividad de determinados sectores). En este punto, debería evaluarse la no aplicación del Impuesto al Cheque, ya que no tendría costo fiscal alguno.

(estableciendo plazos y condiciones, pero facilitando su creación (su justificativo está en que las mismas si bien pueden competir con algunas ya instaladas, aumenta su participación e incentiva a la eficiencia y el mejoramiento de la productividad de determinados sectores). En este punto, debería evaluarse la no aplicación del Impuesto al Cheque, ya que no tendría costo fiscal alguno. Tratamiento diferencial en el Impuesto a las Ganancias, estableciendo determinados mínimos no imponibles o tasas diferenciales – incluso tasas progresivas – (como en el caso de personas físicas), ya que permiten el cumplimiento efectivo a principios constitucionales. Sobre este tema deberían estudiarse muy profundamente los fundamentos esgrimidos por los que opinan a favor y en contra, pero por lo menos evaluar el tema).

A continuación se detallan, algunos de los países que aplican tasas diferenciales y su fuente es una compilación efectuada por el FMI: Bélgica: Tasa Normal 33,39%. Por debajo de un umbral: progresivamente 24,98%, 31,93%; 35,53% Costa Rica: Tasa Normal 30,00%. Por debajo de un umbral de ventas: 10%; 20%; 30%. Indonesia: Tasa Progresivas: de 10%; 20%; 30%. Japón: Tasa Normal 30%. Por debajo de cierto umbral de capital: progresivamente 22% y 30%. Corea: Tasa Progresivas de: 13% y 15% 33,39%. Sudáfrica: Tasa Normal 29%. Por debajo de un umbral de ventas: progresivamente 0%; 10% y 29%. España: Tasa Normal 32,5%. Tasas reducidas según el tamaño de la empresa o entidad: 0%; 1%; 10%; 20%; 25% y 30%. Estados Unidos: Tasas progresivas hasta un umbral de ingresos: 15%; 25%; 34%; 38%. Si los ingresos están por encima del umbral, aplica tasa uniforme del 35% a todos.

Aplicación del Régimen de Amortización Acelerada (otra medida especial dentro del impuesto a las Ganancias que sería un aliciente importante para las inversiones y que fuera aplicado durante un período importante en nuestra legislación).

(otra medida especial dentro del impuesto a las Ganancias que sería un aliciente importante para las inversiones y que fuera aplicado durante un período importante en nuestra legislación). Simplificación administrativa (en este punto se han dado algunos pasos, pero no los suficientes para que se concreten en la realidad).

(en este punto se han dado algunos pasos, pero no los suficientes para que se concreten en la realidad). Volver a la aplicación del Decreto 814/01 para todo el país , analizando las diferencias que presentan las distintas zonas de nuestro territorio y contribuyen a lograr una mayor equidad tributaria en toda Nación.

, analizando las diferencias que presentan las distintas zonas de nuestro territorio y contribuyen a lograr una mayor equidad tributaria en toda Nación. Empleo, innovación y asunción de riesgos : como ya se señaló, las PyMEs cumplen una función particularmente importante al crear empleo y gestar nuevas ideas. En la medida en que éstas generen externalidades positivas significativas, por lo que se justifica otorgarles un tratamiento impositivo relativamente favorable.

: como ya se señaló, las PyMEs cumplen una función particularmente importante al crear empleo y gestar nuevas ideas. En la medida en que éstas generen externalidades positivas significativas, por lo que se justifica otorgarles un tratamiento impositivo relativamente favorable. Promover los beneficios en materia financiera de las Sociedades de Garantía Recíproca , que desde su funcionamiento han sido una de las principales fuentes de financiación, siendo una herramienta importante para la reducción de este tipo de costos y han favorecido el desarrollo de las cadenas de valor.

, que desde su funcionamiento han sido una de las principales fuentes de financiación, siendo una herramienta importante para la reducción de este tipo de costos y han favorecido el desarrollo de las cadenas de valor. Restricciones del financiamiento: los modelos recientes de distribución por tamaño ponen de manifiesto la posibilidad de que las imperfecciones de los mercados de capital dificulten especialmente el acceso de las pequeñas empresas al financiamiento mediante deuda o capital (Cabral y Mata (2003), Gill (2005). Esto, por consiguiente, las haría más dependientes de la retención de utilidades como fuente de financiamiento, lo cual, sobre todo para las empresas nacientes, podría ser una fuente muy limitada. (6)

Comentarios finales

El interés en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) ha sido una constante en las políticas de fomento productivo desarrolladas por los países de Europa y América Latina en los últimos treinta años. Su enfoque y sus ejes centrales, sin embargo, y aún más sus prioridades y resultados, registran diferencias significativas.

Tal vez, la más notoria concierne al grado de integración de dichas políticas con las estrategias de desarrollo productivo a nivel nacional. Mientras que en Europa las políticas para el fomento de las MiPyMEs se han ido integrando progresivamente en los planes y medidas que apuntan al fortalecimiento de los territorios y en las redes que promueven el desarrollo de mercados, tecnologías, investigación y acceso al financiamiento, en América Latina, los esfuerzos en pro de las empresas de menor tamaño han mantenido un estatus separado y han logrado un escaso nivel de integración y coordinación con el resto de las políticas productivas.(7)

Las normas legales a favor de la MiPyMEs se fue modificando y ampliando en el transcurso de las últimos 30 años, En algunos países fueron aprobadas leyes especiales con el objeto de establecer o reordenar el marco normativo.

En Argentina, muchas fueron las experiencias utilizando diferentes criterios de imposición, pero sin efectuar un análisis general de las características especiales que presenta nuestro país, con realidades económico sociales muy diferentes en cada provincia o región de nuestro territorio y especialmente las distintas actividades que involucran las mismas, efectuando solo algunas modificaciones sin tomar en cuenta los cambios tecnológicos producidos y aplicando eventuales beneficios (simplificaciones de registración, exenciones o tratamientos fiscales diferenciales y algunas medidas tendientes a mejorar el acceso a créditos, entre otros).

En el trabajo (7) “MIPYMES en América Latina - Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento” establece que “el desarrollo de las mipymes abarca problemáticas muy heterogéneas, que van desde aspectos laborales y tributarios, a temas relacionados con el financiamiento, el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, la constitución de estrategias colectivas, políticas arancelarias, de educación e investigación, inversiones en infraestructura, etc. Cada una de estas áreas tiene a menudo especificidades sectoriales relevantes, en las cuales intervienen varios organismos reguladores y de fomento, como bancos, agencias de innovación, instituciones de promoción de las exportaciones, institutos públicos de formación, entidades ministeriales de distintas carteras (economía o industria, trabajo, relaciones exteriores y política interior), gobiernos locales y universidades. Todo esto configura un entramado complejo de entidades cuya coordinación representa uno de los grandes desafíos para el desarrollo de una política de fomento efectiva.”… y concluye que “ para ordenar esta materia, todos los países de la región han construido un entramado institucional de cierta complejidad, en el cual, generalmente, es posible identificar entidades responsables de las políticas de fomento a las mipymes, órganos de coordinación públicos e instancias de coordinación público-privadas…., agregando que la concertación entre el sector público y el privado puede contribuir significativamente a mejorar las políticas de fomento para las mipymes en los siguientes aspectos: incrementa el grado de pertinencia de las políticas, proponiendo programas o medidas de apoyo que captan con mayor precisión las necesidades y sensibilidades de este sector productivo y acelera y profundiza el aprendizaje institucional, facilitando la supervisión de las medidas que impulse el gobierno y la implementación de ajustes y revisiones que de esta surja.

Para finalizar, quiero hacer mención respecto de la evidencia empírica, destacando una publicación realizada por Tax Foundatirni en 2012 denominada “What is the evidence on taxes and growth?”, que consideró 26 estudios empíricos publicados entre 1983 y 2012 que analizaban el impacto en el crecimiento económico del alza de impuestos. La principal conclusión es que en 23 de los 26 documentos considerados sí se observó un efecto negativo entre el incremento tributario y el crecimiento, la inversión y, en última instancia, en el empleo de la economía.

Como señalara El Dr Mario Rapisarda en su columna de opinión del Suplemento Fiscal y Previsional del mes de junio pasado (pág.4), titulada “Una nueva oportunidad para ordenar el sistema tributario”, hay mucho por hacer y esta es una nueva oportunidad de abordar constructivamente nuestros problemas, pongámonos a trabajar dejando de lados todas las diferencias y recordemos que aquel que ocupe un cargo como funcionario público debe respetar los principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo; legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, interés público, respeto y respeto a los Derechos Humanos.

El Dr. José María Caruso, es Contador Público (UBA), profesor universitario de posgrado de diferentes universidades de país, dirige este Suplemento Fiscal y Previsional junto al equipo de colaboradores desde su creación y es asesor tributario.