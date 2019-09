Hubo una época donde el pan había estado exento del IVA

El 27/6/2016 señalábamos en esta columna que hubo una época donde el pan común estuvo exento de IVA y propiciábamos que dicho tratamiento retornara, en la inteligencia de que se trataría de una medida de alivio para sectores poco pudientes y podría retornarse a una alícuota del 21% para los demás productos de panadería como ocurría en aquel entonces.

El pan común estuvo exento de IVA hasta el 31/10/2006 para pasar a estar gravado con una alícuota del 10,5% desde dicha fecha hasta el 15/8/2019. Desde el 16/8/2019 quedó gravado con la alícuota del 0% cuando la venta se realice a un consumidor final...

En contraposición desde octubre de 2006 las facturas, galletas, bizcochos y los demás productos de panadería que se encontraban alcanzados con una alícuota del 21% de IVA vieron reducido su peso en la tributación al quedar también gravados al 10,5%, alícuota que hoy subsiste.

¿Por qué en aquel momento nuestros legisladores propiciaron esta modificación en la ley de IVA incorporando el impuesto al producto más popular (pan común) y disminuyendo la carga tributaria a la mitad para los productos más selectos de panadería?.

La problemática giraba en torno a las distintas alícuotas existentes en la cadena productiva de comercialización del trigo, su molienda y elaboración, hasta llegar a los productos finales de panadería. Ello dio origen a la ley 26151 que en sus fundamentos señalaba que "Dicho escalonamiento es el incentivo fundamental a comprar sin factura.." y también que "la evasión de la citada industria sería cercana al 40%" lo que equivalía en aquel momento "a casi 200 millones de pesos anuales".

En el último eslabón de comercialización también existía el problema de poder controlar la atribución del crédito fiscal por parte de las panaderías a productos exentos(pan) y gravados(facturas y otros) y el ya citado circuito marginal de compra de harina y venta de pan y otros productos, sin emitir comprobantes.

El 1/8/2006 al considerar el proyecto de la ley 26151, la comisión de presupuesto y hacienda se reunió con los presidentes de las Federaciones Argentinas de Industrias Molineras, de la industria del pan y afines; el secretario general de la Unión Obrera Molinera y un alto funcionario de la AFIP.

Allí se coincidió en "la necesidad de controlar la clandestinidad de la industria, con el consiguiente efecto en los aspectos de seguridad e higiene, evasión impositiva y registro de los empleados, evitando el alza del precio del pan". Este último objetivo fue logrado mediante un acuerdo de precios.

Los sectores participantes coincidieron en la importancia de la aprobación del proyecto para cumplir con los objetivos planteados por lo que el mismo cursó favorablemente las instancias legislativas.

Hoy en día la reducción del IVA al pan y a determinados productos de la canasta básica pretende generar un cierto alivio a los consumidores.

Luego no advirtió que si no se incluían a los monotributistas, la medida no era efectiva porque éstos sujetos tomaban como costo el Impuesto al Valor Agregado facturado en las compras y lo trasladan al precio de venta por lo que hubiera existido una diferencia de precio en comparación con los responsables inscriptos.

Y como contracara a la pérdida de recaudación por aplicación de la alícuota cero tenemos que distintas jurisdicciones han hecho pública su intención de judicializar los efectos de la reducción de alícuota, bajo el supuesto de que dicha medida las afecta al reducir la masa de recaudación coparticipable.

Ello constituye una extraña forma de tomar posición ante una medida que pretende ser de alivio para sectores vulnerables.

Cuando se produjo el alza de las tarifas de servicios públicos multiplicando varias veces su valor, la recaudación acompañó dicho proceso generando una masa de recursos que no estaba prevista, las provincias deberían asumir que a veces se gana y a veces se resigna algo de recaudación y deberían intentar reducir aunque sea en parte el gasto público o por lo menos trabajar en forma conjunta con la nación buscando soluciones para la gente, porque llega un punto en el que ya no se puede seguir absorbiendo dinero del sector privado para sostener las instituciones públicas…

El Dr. Mario Juan Rapisarda es Contador Público Nacional graduado en la UNLZ, especialista en temas tributarios