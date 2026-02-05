Los bonos soberanos en dólares operan este jueves con bajas generalizadas a lo largo de la curva, en una rueda marcada por mayor cautela y toma de ganancias. La corrección es más visible en los tramos cortos e intermedios, mientras que los vencimientos largos muestran caídas algo más acotadas, aunque sin lograr escapar del tono negativo. En ese contexto, el riesgo país sube a 515 puntos básicos, revirtiendo parte de la compresión vista en ruedas previas. Los Globales retroceden entre 0,5% y 1,5% en promedio, con presión en los bonos con vencimientos 2029, 2030 y 2035. Los Bonares acompañan la baja, también con pérdidas moderadas, y vuelven a mostrar menor demanda relativa frente a los de ley Nueva York. La volatilidad en el mercado impulsó al VIX a dispararse un 3,6%, hasta 18,64 puntos. Los ADR vuelven a tener una jornada crítica de la mano de Wall Street que cae con fuerza. Las acciones argentinas que cotizan en esa plaza se desploman hasta 6,6% liderados por Supervielle. En Buenos Aires, el S&P Merval extiende el rojo de las últimas sesiones y cae 2,5% en pesos y pone en juego el valor psicológico de los u$s 2000. Las acciones que más caen son las bancarias encabezadas por BBVA, Supervielle y Grupo Financiero Galicia. Milo Farro, research de Rava Bursátil, explicó a El Cronista que el mercado atraviesa un escenario de alta volatilidad en Wall Street, marcado por un claro proceso de rotación sectorial. En ese contexto, los sectores defensivos como consumo básico y salud muestran un mejor desempeño, mientras que el tecnológico opera en terreno negativo. Dentro de los sectores defensivos, los resultados corporativos jugaron un rol clave, señaló Farro. El balance de PepsiCo impulsó al sector de consumo básico, mientras que los del sector salud también mostraron una performance positiva. En contraste, el sector tecnológico quedó bajo presión. Según Farro, uno de los principales factores detrás de esta dinámica es el renovado nerviosismo en torno a la inteligencia artificial. El lanzamiento de nuevas funcionalidades por parte de Anthropic, principal competidor de OpenAI, volvió a poner en duda el modelo de negocios del software tradicional. “Esto reavivó los temores del mercado sobre la monetización de la IA, en un contexto en el que las valuaciones ya se encuentran exigidas y los índices operan cerca de máximos históricos”, consideró Farro. A este escenario se sumó un episodio de volatilidad extrema en el mercado de la plata, tras la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed). “El mercado venía descontando un sendero de tasas más bajas o recortes más rápidos, junto con la posibilidad de una designación más disruptiva por parte de Donald Trump. En ese sentido, se había mencionado a figuras como Rick Rieder, de BlackRock, o a Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca”, recordó Farro. Finalmente, la elección de Warsh —un banquero central de extensa trayectoria— contribuyó a desarmar parte de los temores sobre la independencia de la Fed. Ese “trade” previo había favorecido a los metales preciosos, apoyado en la debilidad de las monedas fiduciarias, el déficit fiscal y las expectativas de baja de tasas, comentó Farro. Sin embargo, tras la nominación, el mercado de derivados elevó los requisitos de garantías y “se produjo un fuerte ajuste en la plata”, aseveró. En el plano local, Farro señaló que el S&P Merval ostenta un rango de lateralización muy definido desde las elecciones legislativas de octubre, entre los 1900 y los 2100 puntos. La semana pasada, en un contexto de mayor optimismo, “el índice intentó romper ese rango y llegó a 2150 puntos, pero no logró consolidarse”, advirtió el estratega. Hacia adelante, el especialista consideró la clave estará en la capacidad del Gobierno para avanzar con las reformas previstas, en la temporada de balances de las empresas locales y en la posibilidad de algún gesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la próxima revisión. Y destacó: “Aunque en los últimos días trascendió que una comitiva del organismo podría llegar en el corto plazo, el actual contexto de aversión al riesgo volvió a empujar al mercado argentino dentro del rango previo”. En ese marco, Farro remarcó que los activos argentinos, por su perfil riesgoso, sienten con fuerza la volatilidad y el sesgo negativo del escenario internacional. Incluso mercados que venían mostrando resiliencia, como Brasil, registraron caídas recientes. Por ahora, el movimiento responde más a factores globales que a drivers locales. Wall Street acelera la corrección: castigo a tecnológicas y el S&P 500 quiebra soportes clave. Los operadores de Wall Street empujaron a las acciones a la baja en medio de una renovada venta de papeles tecnológicos, mientras una nueva tanda de datos de empleo volvió a poner de relieve la fragilidad del mercado laboral, apenas una semana después de que la Reserva Federal (Fed) dejara las tasas sin cambios. Los bonos suben. Bitcoin se desploma por debajo de los u$s 70.000. La plata también se hunde. El S&P 500 profundizó la caída y quedó aún más por debajo de su media móvil de 50 ruedas en la rueda de este jueves. El índice amplio de Wall Street retrocede 1,3% al último relevamiento, cerca de los 6.791 puntos, por debajo de su media móvil de 50 días, ubicada en 6.882,83, una señal que podría anticipar mayor presión bajista hacia adelante. Además, el índice se encaminaba a registrar su peor caída diaria en más de dos semanas, según datos de FactSet. El gráfico adjunto muestra los mínimos de la sesión para los principales índices bursátiles. Un ejemplo claro fue la reacción a los resultados de Alphabet, que cayó 4% tras presentar un ambicioso plan de gastos, a pesar de haber superado las estimaciones de ingresos. Microsoft también fue golpeada por una poco habitual rebaja de recomendación por parte de analistas, en otra señal de cautela hacia el sector de software. Ahora, la atención del mercado estará puesta en el negocio de computación en la nube de Amazon, que presentará resultados más tarde este jueves. El oro también cae este jueves y la plata se desploma más de 15%, en un contexto marcado por un dólar más fuerte y una distensión de las tensiones geopolíticas, factores que volvieron a pesar sobre los precios luego de que un breve rebote no lograra estabilizar a los mercados tras una de las ventas más abruptas de las últimas décadas. El oro al contado retrocede 2,9%, hasta los u$s 4.816,75 la onza. En tanto, la plata al contado cae 15,5%, hasta u$s 74,40 la onza, luego de haber tocado un mínimo intradiario de u$s 73,41. Los metales preciosos ostentan una elevada volatilidad en las últimas ruedas. El viernes pasado, tanto el oro como la plata registraron las mayores caídas en décadas tras haber alcanzado máximos históricos. Las bajas continuaron el lunes y, si bien se observó una recuperación moderada en las dos sesiones siguientes, el rebote volvió a perder fuerza este jueves. Patricio Mesri, CEO de Bybit para América Latina, dijo a este medio que, “Bitcoin hoy se comporta de manera muy similar a un commodity”. Es por ese motivo que las correcciones en activos tradicionales como el oro o la plata, también las sufra BTC que atraviesa movimientos de rotación a la baja que responden a la misma lógica del mercado, con la salvedad de que es un activo naturalmente más volátil, aseguró el experto. Mesri planteó que Bitcoin es un commodity extremadamente dinámico, con menos de 20 años de historia, “lo que vuelve inevitable compararlo con metales y activos que llevan siglos funcionando como reserva de valor”. En ese sentido, aseguró que Bitcoin probablemente no sea una moneda en el sentido clásico, “pero sí se encamina a consolidarse como una reserva de valor, un proceso que no ocurre de un día para el otro”.