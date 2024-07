Telecom volvió a los mercados y logró sobresuscripción de una oferta de ON

Telecom Argentina finalizó la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables Clase 21 a tasa fija en el retorno a los mercados internacionales de la compañía cuatro años después de su última colocación.

La emisión de ON resultó 2,6 veces superior a la prevista y la compañía de telecomunicaciones capturó u$s 500 millones en lugar de los u$s 300 millones previstos originalmente. La emisión forma parte del programa aprobado por u$s 3000 millones.

Los fondos serán aplicados al proceso de recompra por hasta u$s 100 millones de sus ON Clase 5 con vencimiento en 2025, una oferta que vence el próximo 5 de agosto, que con estos fondos se mantendrá vigente.



Los recursos también se aplicarán al canje de hasta u$s 200 millones de ON Clase 1, vencimiento en 2026, cuya oferta expira el 8 de agosto de 2024

La colocación se realizó con un rendimiento de 9,70% y un cupón de 9,50%, en el bono a siete años con amortizaciones parciales en los años cinco, seis y siete.

Proceso

El proceso de colocación del bono internacional comenzó el 8 de julio y culminó el 11 de julio.

Fueron global coordinators de la transacción Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Santander, acompañados por los Joint Bookrunners BBVA NY, BCP Securities, Latin Securities (UY) y UBS Investment Bank.

En el mercado local los colocadores fueron Latin Securities SA, Banco Galicia, Macro Securities e ICBC.

"Este alto nivel de respuesta por parte de los inversores es el resultado de la confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez financiera de la compañía y en su estrategia de negocio, no sólo de corto sino también de mediano y largo plazo", opinó Telecom en un comunicado.

El sector, y la empresa, líder en el segmento, requiere inversiones intensivas y permanentes en infraestructura, sistemas y productos innovadores para las soluciones y servicios digitales.