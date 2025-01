Subió el dólar blue y el BCRA vendió divisas por segunda vez consecutiva

El Banco Central tuvo que vender divisas por segunda jornada consecutiva para abastecer la demanda en el mercado oficial de cambios. Se trató de la segunda venta en lo que va del año, en una jornada en la que los dólares paralelos operaron alcistas, aunque con moderación.

El saldo vendedor de este miércoles para el Central en el mercado oficial de cambios fue de u$s 82 millones. De esta manera, acumuló u$s 117 millones en ventas netas en dos jornadas y redujo a u$s 1400 millones el resultado positivo que acumula en lo que va de enero.

La venta contribuyó a otra caída de las reservas brutas, que se acercan nuevamente a la barrera psicológica de los u$s 30.000 millones. La baja de este miércoles fue de u$s 141 millones, por lo que finalizaron la jornada en u$s 30.139 millones.

Por otro lado, el dólar blue repuntó 0,4% hasta ubicarse en $ 1220 en la punta de compra y $ 1240 en la de venta. El dólar MEP a través del bono GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear avanzaron esa misma proporción, por lo que finalizaron la jornada cerca de los $ 1173 y $ 1190, respectivamente.