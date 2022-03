Suba de tasas: para los analistas, otro paso en la dirección correcta que queda corto

El Banco Central (BCRA) volvió a subir la tasa de interés. Convalidó ayer otro incremento de 200 puntos básicos, para llevar su tasa de referencia a 44,5% de TNA. Se trató de la tercera suba del año, y al igual que en las oportunidades anteriores, no terminó de convencer al mercado .

Para Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica, el de ayer fue otro "paso en la dirección correcta", pero que "sigue quedando corto" .

Mismo diagnóstico hizo Sebastián Menescaldi, director de Eco Go. Para el economista, la suba " correspondió más al compromiso que asumió el Gobierno en el acuerdo con el FMI de tener una tasa real que se acerque lo más posible a terreno positivo ". Sin embargo, marcó que "el problema es que con la expectativa de inflación por encima del 60% anual, esta nueva tasa efectiva anual que queda en 54,9% vuelve a quedarse corta".

El analista financiero Christian Buteler, en tanto, también consideró que el BCRA "sube la tasa por el compromiso que se firmó con el FMI" pero sumó que "no es una herramienta en la cual crea" . Y agregó que la entidad que preside Miguel Pesce " al igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos, cree que la aceleración que estamos viendo de la inflación es transitoria y que en los próximos meses debería bajar" y que es por ello que "sube la tasa tan poco".

El mercado daba por sentado que la entidad que preside Miguel Pesce elevaría la tasa que paga por las Leliq. Pero también descontaba que los rendimientos reales positivos tendrán que esperar .

"Sigue corriendo de atrás a la inflación y no tiene efecto. Entonces, toman una medida tibia que no termina cumpliendo con su mandato de bajar la inflación ", indicó Menescaldi.

Buteler, por su parte, señaló: "El BCRA venía corriendo la inflación de atrás. Elevaba la tasa según la inflación pasada para que quede positiva, o casi, pero luego la inflación la hacía negativa. Bueno, ahora ya no llega a ser positiva, ni casi, en relación a la inflación pasada, ni hablar con la futura . La tasa nunca fue real ex post, ahora tampoco lo es ex antes".

¿Otra suba?

Respecto de ese último punto, Furiase proyectó que "con inflación instalada por encima del 4% o 4,5% mensual, veo al BCRA subiendo la tasa para evitar que quede muy negativa contra la inflación, pero lo veo reaccionando mucho más lento en lo que respecta al crawling peg del oficial ". Es que según consideró, la autoridad monetaria "va a priorizar no agregarle combustible a una inercia inflacionaria de por sí complicada" .

"Creo que seguiremos viendo retoques moderados de la tasa de interés, porque el BCRA también tiene que considerar que cada 100 puntos básicos de aumento en la tasa de política monetaria genera un costo adicional en términos de pagos de intereses de los pasivos remunerados de 0,1 punto del PBI al año ", agregó el director de Anker Latinoamérica.