Habló Sturzenegger: qué dijo sobre el cepo, las reservas y el FMI

El ex presidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger apuntó contra el cepo cambiario y no dudó en señalarlo como el factor "más corrosivo" de la economía argentina . Lo hizo en reiteradas oportunidades durante una entrevista que le concedió a Bloomberg Línea, en la que dejó fuertes definiciones sobre los controles cambiarios y en la que pidió que el Congreso le otorgue mayor independencia de la entidad que presidió entre fines de 2015 y mediados de 2018.

"Siempre es un buen momento para salir del cepo" , sostuvo quien fuera el primer presidente del Central durante la presidencia de Mauricio Macri. Es que para el economista, el "cepo es estancamiento", ya que representa "un impuesto a la exportación y un subsidio a la importación" .

"Cuando el gobierno atrasa el tipo de cambio oficial le reduce el precio a la exportación y esa producción cae. A eso me refería. Aunque el cepo es más corrosivo porque te colapsa la inversión y con eso el crecimiento", argumentó.

Para Sturzenegger "salir del cepo en 2015 fue facilísimo porque los argentinos habían acumulado dólares como locos, y eso se repite ahora ". En ese sentido, explicó: "Liberás los flujos y vas a tener un exceso de dólares, no lo contrario. De hecho, nunca me preocupé en mi gestión por las reservas, en todo caso podemos discutir si compré demasiadas. Acá el problema es la idea generalizada que si el tipo de cambio se mueve los precios se van a mover. Es una idea insólita, porque los datos de Argentina te la desmienten todos los días".

" Hace un año el blue no se mueve y la inflación está en 50%. La inflación tiene que ver con los desequilibrios monetarios no con el tipo de cambio . Pero, bueno, esa idea equivocada es lo que justifica el cepo para algunos", justificó el ex titular de la autoridad monetaria.

Sturzenegger no dudó en considerar irrelevantes las discusiones en torno a las reservas ni a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, dos de los puntos que acaparan por estos días la atención del mercado.

"El problema no son las reservas, sino el cepo. Levantá el cepo y flotá el tipo de cambio y al día siguiente te olvidaste de las reservas. Fue lo que pasó en 2016 y 2017. Hacia fines de 2015 era el único tema, abrimos el cepo y se acabó. De un día para el otro. Entonces no me parece que sume nada discutir las reservas, sino que tenemos que discutir lo que genera la falta de dólares, que es el cepo", subrayó el economista.

Y respecto a la negociación con el organismo consideró: "El país no tiene acceso al mercado de capitales. Tiene una deuda que pagará antes o más tarde. Al FMI siempre se le paga. Y pagar antes o después no creo que tenga ninguna implicancia relevante. Este es un gobierno que no te deja exportar, que tiene un cepo, que congela precios. ¿Qué diferencia hace que tengamos un acuerdo con el Fondo?".

Otro de los puntos salientes de la entrevista se centró en el nivel de independencia del Banco Central . Consultado respecto de si hace falta una reforma de la Carta Orgánica de la entidad para dotarlo de mayor autonomía, Sturzenegger respondió: "Absolutamente. Argentina tiene que moverse lo más rápido posible a un régimen de dominancia monetaria como el que tienen el resto de los países del mundo".

Es según indicó, " en ese régimen el Banco Central se dedica a que los precios no se muevan y el fisco se las arregla por su cuenta para financiarse ". Es ante esa idea que agregó: "Sería la política más pro-crecimiento que podríamos imaginar. Celebro por eso el foco que le está poniendo Martín Tetaz al tema y creo que su propuesta de darle independencia al Central es lo más importante que tiene el Congreso entre manos . Ojalá le den bola. Sobre todo porque ya sabemos que funciona . La Convertibilidad estableció esa independencia y en nada Argentina dejó de tener inflación".

En otro de los puntos salientes de la entrevista, el profesor plenario de la Universidad de San Andrés y visitante de la Harvard Kennedy School desestimó el impacto que puede tener la desmejora de las condiciones financieras externas. "Comparado con los problemas que nos creamos solos, lo de afuera es nada", apuntó antes de remarcar que "el mayor riesgo es el Estado".

Por último, Sturzenegger realizó un repaso de las principales lecciones que le había dejado su experiencia al frente del Central en la lucha contra la inflación.

Al respecto, dijo que inicialmente el esquema que puso en marcha "funcionó muy bien". Sin embargo, indicó que "el sistema estaba basado en la confianza en el régimen monetario" y que "cuando el gobierno retira esa confianza, el sistema, como era previsible, dejó de funcionar".