Siguen las apuestas a la Argentina en Wall Street y cae el riesgo país

Que lo fiscal manda en las decisiones de inversión no es nuevo. Especialmente en lo que se refiere a los títulos públicos: mayor solvencia fiscal, de capacidad de pago y, por ende, una caída del riesgo país.

Por ello no debería sorprender que ayer, publicado el aumento en las tarifas de gas en el Boletín Oficial, los papeles argentinos tuvieran un nuevo envión.

El aumento del gas implica una reducción de los subsidios y por ende, una caída importante en el gasto público sin la cual era prácticamente imposible apuntar al equilibrio fiscal.

Los bonos en dólares vienen siendo una fuente de alegría que por ahora se muestra inagotable para sus tenedores. En lo que va del año tienen alzas de casi 50% en dólares.

Ayer el riesgo país retrocedió 2% a 1419 puntos y apunta a quebrar otra barrera.

La fiesta

Los bonos en dólares vienen siendo una fuente de alegría que por ahora se muestra inagotable para sus tenedores. En lo que va del año tienen alzas de casoi 50% en dólares. Para el récord Guinness. ¿Cuánto más pueden subir?

Aquí lo que miran los analistas son los rendimientos y las probabilidades de que el plan de ajuste de Milei tenga éxito. El AL30 cerró a u$s 56 con alza de 3,55% en el día. A estos precios, este papel, uno de los preferidos por los ahorristas locales, rinde 22% anual en dólares siempre con el agregado de que se cumplan en tiempo y forma con sus vencimientos de intereses y amortizaciones.

Hoy el riesgo de incumplimiento es muy bajo. Por ello, en función en que siga el ajuste de las cuentas públicas y se mantenga inalterado el contexto internacional, estos papeles deberían apuntar a un rendimiento del 12% anual.

Analistas destacan que a u$s 65 podría tener un camino sin barreras. Pero de nuevo, siempre que no haya contratiempos en la política local o en el contexto internacional, supuestos que bien pueden no darse.

Acciones

En las acciones el índice S&P Merval perdió un 0,1% tras de finalizar marzo con una fuerte alza del 19,6% pero en realidad ese saldo reflejó el movimiento de los papeles argentinos en Nueva York durante los feriados.

Las empresas que más treparon fueron las energéticas tras el mencionado aumento del gas: Transportadora de Gas del Sur ganó 11% y Transportadora de Gas del Norte 8,2%.

Anoche los analistas estaban mirando de cerca los datos de la recaudación fiscal de marzo que sumó un total de $7,7 billones. La duda pasa por el impacto de la recesión en los ingresos del Tesoro.

Una medida para analizar el grado de la recesión es la recaudación del IVA que totalizó los $2,8 billones, con una caída real mayor al 15 por ciento.

Lo informado implicó un incremento del 231% por debajo aún de la inflación en igual período.

El alivio para el Gobierno pasa porque en abril empiezan a aumentar los ingresos por las retenciones, brindando un colchón fiscal ante la recesión. Así el Tesoro tendría tres meses asegurados como mínimo con ingresos para compensar la baja del IVA por la recesión.

La Fed

En los Estados Unidos, las acciones norteamericanas no tuvieron saltos significativos. la frase de Jerome Powell, titular de la Reserva Federal comentando que bajará las tasas de interés probablemente en el segundo semestre trajo cierto alivio a los operadores.

"La inflación está en un camino accidentado hasta el 2%" , dijo Powell para luego aseverar que esperan bajar las tasas "en algún momento" este año.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cerraron en torno al 4,35% anual, cerca del máximo del 2024. Nadie asegura que no puede haber mayores alzas en este indicador clave. La volatilidad va a estar presente y el timing dem las inversiones cobra más valor, tanto en EE.UU. como en el resto de los mercados del mundo.