Seducidos por el carry trade, fondos extranjeros se vuelcan a bonos en pesos

La presencia de bonos argentinos en pesos en las carteras de inversores extranjeros es cada vez mayor. El apetito por traer dólares al país para apostar a agrandar los fondos a través del carry trade, motivado en parte por recomendaciones de gigantes de Wall Street, se sintió en los últimos meses y en la City estiman que la tendencia sigue y seguirá firme, por ahora.

Al cierre de marzo, los inversores no residentes eran tenedores del equivalente a casi u$s 1000 millones en títulos de deuda soberana en moneda local, de acuerdo con el último informe de Balanza de Pagos del Indec. El monto, exactamente de u$s 997 millones, implica un crecimiento de u$s 210 millones desde el arranque del año.

La cifra, claramente, siguió creciendo en los meses siguientes. No sólo por la eventual demanda adicional de Lecap y otros bonos locales, sino que además se hizo evidente con la emisión del Bonte 2030, título en pesos suscribible en dólares con el que el Gobierno captó el equivalente a u$s 1000 millones en la primera licitación, destinada únicamente para inversores de afuera.

De hecho, según la consultora 1816, el total ya supera los u$s 2300 millones, cálculo que parece lógico al tener en cuenta los casi u$s 1000 millones hasta marzo, más u$s 1000 millones de la primera licitación del Bonte y la eventual demanda adicional en este lapso, incluyendo la segunda subasta de este mismo título por u$s 500 millones, a la que ingresaron extranjeros y locales.

Apetito por carry trade



Pedro Siaba Serrate, líder de research de PPI, afirma que el creciente apetito de los extranjeros por deuda argentina en pesos está sostenida por el atractivo del carry trade, apuntando a aprovechar las tasas de interés en pesos mientras se mantiene la paz cambiaria. No obstante, resalta, la tenencia de estos papeles en sus carteras viene de niveles bajísimos.

"A principio de año, hubo recomendaciones de bancos internacionales sobre invertir en Lecap. Se conocieron públicamente. Me parece que el punto más interesante en la recomendación de JP Morgan de ese momento era que sugería colocar Lecap a agosto, previo a las elecciones. Habrá que ver si saldrán después", agrega Martín Genero, analista de Clave Bursátil.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, coincide en que la tendencia compradora obedece principalmente a las buenas tasas de interés en pesos en términos reales, en un contexto en el que los tipos de cambio operan relativamente estables, lo que hace que los instrumentos en moneda doméstica ganen atractivo para los inversores tanto locales como extranjeros.

Lazzati afirma que, si bien la demanda sigue siendo creciente, por ahora no está claro qué puede pasar en el último trimestre del año, previo y posterior a las elecciones. Habrá que esperar hasta ese momento para ver si los extranjeros optan por confiar en un buen resultado para el oficialismo, manteniendo posiciones en pesos, o si prefieren ver la noticia desde afuera.

"Hay seguir muy de cerca las próximas licitaciones de deuda del Tesoro. Por ejemplo, en la de la semana pasada los inversores dejaron un mensaje muy claro: buena performance de títulos en pesos de corta duración, entre los cuales se destacó la Lecap 'S31L5', con vencimiento el próximo 31 de julio, y todos con rendimientos por encima del 36% anual", sostiene Lazzati.