Se renueva el cupo de u$s 200 para comprar dólares al precio más bajo del mercado

Cómo comprar dólares más baratos. Pese a que el precio de la divisa ha mantenido una relativa estabilidad en las últimas semanas, la necesidad de acceder a dólares al precio más bajo del mercado se mantiene latente . En especial, en un país en el que la moneda continúa devaluándose a un ritmo de 4,2% mensual y en el que la inflación viajó a una velocidad superior al 6% en los últimos dos meses informados por el Indec.

Luego de haberse mantenido durante buena parte de abril por encima del blue y las cotizaciones financieras, el dólar ahorro volvió a tornarse atractivo durante el último mes. Y si bien la diferencia entre el dólar solidario y las cotizaciones paralelas se acortó , la cotización que se ve en las pantallas de los bancos es hoy la más baja del mercado .

El dólar blue borró la baja inicial y cerró mayo al alza



En promedio, el dólar solidario cotiza este miércoles 1 de junio en $ 206,66 , por debajo de los $ 207 que se pagan por cada dólar en el mercado informal y de los $ 207 a $ 210 que se deberán abonar en promedio a través del dólar MEP o contado con liquidación.

A ello debe agregarse, además, que quienes opten por comprar divisas en las entidades podrán solicitar la devolución del 35% retenido en concepto del impuesto a las ganancias o de bienes personales. No obstante, deberán recordar que la misma recién se efectuaría el año que viene, por lo que el poder adquisitivo del monto reintegrado se terminará licuando por la inflación.

La contracara de comprar dólares en los bancos no solo es el límite es de u$s 200 . También lo es que para acceder a dólares a través del mercado oficial de cambios es necesario no haber comprado divisas en la Bolsa en los 90 días previos y el ahorrista que lo haga tampoco podrá hacerlo en los 90 días siguientes .

Cayó la demanda en abril

Durante abril, la cantidad de personas que utilizaron la totalidad o parte de su cupo de u$s 200 volvió a caer. Así lo reveló el último Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, publicado el viernes por el BCRA.

Luego de que la cantidad de personas humanas que compraron dólar ahorro volviera a quedar debajo de un millón en marzo (fueron 933.000 individuos), en el cuarto mes del año solo 799.000 personas hicieron uso de su cupo.

La cantidad de "personas humanas" que compraron dólares en los bancos en abril quedó así como la cifra más baja desde octubre pasado, mes en el que se registraron compras por parte de 762.000 "personas humanas".