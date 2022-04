Dólares más baratos: últimos días para comprar divisas por debajo de $ 200

La disparada del precio del dólar parece haber hecho resurgir la demanda de divisas en los bancos . Luego de permanecer por encima de las cotizaciones paralelas durante buena parte de abril, la cotización del dólar solidario volvió a tornarse atractiva dado que su avance se mantiene contenido por el ritmo de devaluación dispuesto por el Banco Central (BCRA).

El dólar blue y las cotizaciones financieras se dispararon en los últimos 10 días . El billete que se opera en el mercado ilegal saltó de $ 195 a $ 212,50, mientras que el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) escalaron de la zona de $ 190 a la de $ 214. Estas subas acumuladas desde el inicio de la semana pasada, contrastan con el incremento de apenas $ 2 que mostró el dólar solidario, que se ubica este miércoles en torno a los $ 197,50 para la venta .

El dólar blue subió en un día 3,5%, casi lo mismo que un plazo fijo en un mes



Ante este panorama es que desde los bancos reconocen un incremento de la demanda de divisas por parte de los ahorristas. En una entidad confiesan que en los últimos días detectaron que las solicitudes para hacer uso del cupo de u$s 200 correspondiente a este mes crecieron un 10% . En otras hablan de que la suba de la demanda respecto de las semanas anteriores ronda ya el 20%.

No obstante, el real apetito por el dólar ahorro se verá reflejado recién la semana que viene, cuando se renueve el cupo de u$s 200 ya que la demanda de divisas en los bancos suele concentrarse especialmente en los primeros dos días hábiles de cada mes .

Lo cierto es que el mercado de dólar ahorro es muy acotado, producto de la rigidez del cepo cambiario en un contexto de baja acumulación de reservas por parte del BCRA. Según puede verse cada mes en los informes de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publica la autoridad monetaria, la cantidad de personas que compran dólares en los bancos se mantiene en torno al millón de "personas humanas".



Se ubica así lejos de los niveles de 4 millones de adquirientes que se registraron en agosto y septiembre de 2020, antes de que el Central decidiera excluir del mercado oficial de cambios a todos los beneficiarios, directos e indirectos, de programas de asistencia para paliar los efectos de la pandemia.

Aun así, la disparada de las cotizaciones "libres" revivió el apetito por hacer uso del cupo de u$s 200 correspondiente a este mes . Es que hoy la única manera de comprar dólares a un precio inferior a $ 200 es hacerlo a través de los bancos.

Incluso quienes opten por comprar divisas en las entidades podrán solicitar la devolución del 35% retenido en concepto del impuesto a las ganancias o de bienes personales, aunque debe contemplarse que la misma recién se efectuaría en abril o mayo del año que viene, por lo que el poder adquisitivo del monto reintegrado se terminará licuando por la inflación.