Se dispara el volumen en los ADR Argentinos, el mercado especula y recomienda acciones

Crece el volumen en acciones argentinas. El aumento no es generalizado pero el crecimiento en varios papeles es más del 100% en las últimas semanas. El mercado comienza a especular con una re categorización a emergentes y una continuidad en las mejoras macroeconómicas y crecimiento del PBI.





En medio del rally de las acciones argentinas, muchos de los ADR registran un incremento en los volúmenes operados, que podría estar indicando un ingreso significativo de capitales extranjeros.

El volumen diario operado de Pampa Energía (PAM) fue un 150% superior al promedio de las últimas 20 ruedas; en el caso de YPF, el incremento fue del 114%, y en Central Puerto (CEPU), del 106%.

El volumen semanal en el caso de Pampa pasó de 782 millones de acciones a 1552 millones. En el caso de YPF, el volumen semanal pasó de u$s 7680 millones a u$s 14.680 millones.

El volumen semanal en central Puerto paso de u$s 920 millones a u$s 2100 millones en las últimas tres semanas.





Las acciones de Edenor vieron un incremento en su volumen en Wall Street en las últimas dos semanas, pasado de u$s 317 millones a u$s 859 millones, similar al aumento de TGS que pasó de u$s 1000 millones semanal hace dos semanas a los actuales u$s 2090 millones actualmente.

Bancos afuera

Los bancos, en cambio, no han visto un incremento destacable en su volumen semanal en las últimas semanas.

Lisandro Meroi, Research Analyst de TSA Bursátil, destacó que con los principales ADR mostrando un incremento en el volumen operado durante abril respecto a marzo, resulta interesante también ver que hay una reactivación en los flujos hacia fondos como el Global X MSCI Argentina (ARGT).

Agregó que si bien los ingresos netos todavía son menores en comparación a otras referencias, destacó un cambio de tendencia luego de los egresos que se evidenciaron tras un buen trimestre noviembre-enero.

"Queda por verse si esto se mantiene en los próximos meses, aunque el mercado todavía requerirá algunos drivers para seguir el posicionamiento en activos locales, en particular los políticos. También se aguardan novedades respecto a una potencial reclasificación a mercado emergente", remarcó-

Según sus estimaciones, la reclasificación país podría representar 0,3% del MSCI EM Index, lo que significaría u$s 2000 millones entre flujos activos y pasivos.

"Es un evento que podría llevar tiempo, aunque ofrecería atractivos retornos en caso de materializarse, con subas anualizadas de +42% en los 6 meses previos a la reclasificación, de acuerdo a un estudio de Bloomberg Intelligence", comentó.

El principal índice de acciones argentinas terminó la semana pasada en terreno positivo al avanzar 0,1%, hasta 1978 dólares.

De esta manera, el índice ya recuperó más de la mitad de las pérdidas sufridas entre el techo de enero y el piso de abril pasado.

Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, remarcó que el S&P Merval ya recuperó más de la mitad de las pérdidas sufridas desde comienzo de año, y espera que el avance continúe.

"El S&P Merval ya se recuperó desde los u$s 1547 hasta los u$s 1990, y mantiene una visión constructiva yo estimo a u$s 2600 para fin de año, siempre que se consolide el rumbo económico y el contexto internacional acompañe. La expectativa de una re-clasificación como mercado emergente y una posible victoria oficialista en las elecciones de medio término también funcionan como catalizadores para el apetito inversor", detalló.

En ese sentido, Waitzel agregó que el salto en los volúmenes podría estar anticipando una rotación de portafolios hacia activos locales con mayor potencial de upside, como las energéticas y bancos

"Con balances en marcha y flujos crecientes, las condiciones técnicas se están alineando con el discurso macro: si la narrativa pro-mercado se sostiene y la volatilidad cambiaria se estabiliza, no sería descabellado pensar en nuevos máximos para las acciones argentinas", indicó.

Resultado electoral y potencial de las acciones

Uno de los drivers más importantes para los activos locales es el electoral. El Gobierno obtuvo un buen resultado en las elecciones legislativas de CABA, con Adormi alcanzando el 30% de los votos, superando a Santoro y al PRO.

El S&P Merval se dispara 4,5% en dolares el lunes hasta u$s 2057.

Las acciones de Grupo Supervielle, que gana 7,5%, seguido por Banco Macro que sube 6,05%.

Otros papeles como BBAR Argentina, Edenor, Central Puerto, TGS, Pampa, Grupo Financiero Galicia, Cresud, entre otras, muestran avances de entre 4% y 6%.

Todos los demás ADR operan con ganancias de entre 0,5% y 4%.

La suba en lo que va del mes del S&P Merval en dólares es del 12,2% mientras que desde los mínimos del 8 abril, la recuperación fue de 36,4%.

Con estos números, para volver a los máximos de enero pasado se necesitaría una suba adicional del 20%.

De esta manera, el mercado busca papeles con potencial en medio de la recuperación y tras el resultado electoral positivo para el Gobierno en las elecciones de CABA.

Respecto a renta variable, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, agregó que mantiene como su sector preferido al energético, con papeles como Vista, Pampa e YPF entre los favoritos.

Además, indicó que el sector de servicios también podría ser un sector de buen desempaño, de normalizarse el marco tarifario.

En tanto, para los bancos, Franco remarcó que estos dependerán más que los sectores mencionados de una normalización macro.

"Para todos los sectores, en especial para los papeles de mayor liquidez, repetimos que un ojo deberá estar sobre la evolución de las flexibilizaciones cambiarias dada la posibilidad de que, en una eventual remoción total de controles, los activos argentinos pasen a ser elegibles por fondos internacionales ante una hipotética reclasificación en índices de acciones", sostuvo.

Por su parte, los analistas de Grupo IEB consideran que la estrategia más conveniente a implementarse en el segmento de acciones es la de tener una mayor ponderación en acciones de bancos y de oil & gas.

Recomiendan un 35% en Oil & Gas, al igual que en bancos. El resto lo distribuyen en un 20% en reguladas y 10% en materiales.

Yendo a nombres propios, favorecen un posicionamiento de 10% en YPF, 15% en Pampa, 10% en TGS, 10% en Central Puerto, 15% en Supervielle, 20% en Grupo Financiero Galicia.

El restante se completa con acciones de Ternium, Loma Negra, Ecogas y TGN de un 5% en cada una de ellas.

Finalmente, los analistas de Delphos Investments afirmaron que los fundamentos locales parecen seguir siendo favorables para los activos argentinos.

En esa línea, agregaron que" ahora resta que el entorno internacional acompañe para sostener la tendencia alcista, considerando la elevada correlación que estos activos mantienen tanto con los activos de riesgo estadounidenses como, en el caso del sector petrolero, con el precio internacional del crudo".