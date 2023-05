Santi Maratea ya superó los $ 720 millones con su colecta en Mercado Pago pero sigue sin generar intereses: por qué

El influencer Santiago Maratea anunció hoy que la colecta para saldar las deudas del club Independiente ya superó los $ 720 millones en Mercado Pago, aunque el saldo sigue sin generar intereses, lo que generó polémica en las redes sociales.

Lo que sucede es que, pese a que todos los días crece el saldo a la vista en Mercado Pago de la colecta del influencer para saldar la deuda de Independiente, con una inflación cercana al 8% mensual, los pesos se van licuando día a día en la cuenta.



Y la polémica se acrecentó sobre todo porque Mercado Pago ofrece a las personas físicas la posibilidad de invertir en un fondo money market e ir generando intereses diarios por el saldo invertido.

Sin embargo, la cuenta en la que se están recibiendo los fondos no es de Santiago Maratea sino que es de un fideicomiso creado para esta colecta especialmente y que no está regido por las mismas reglas que las personas físicas.

El mismo Maratea se encargó de explicar la situación a sus seguidores en Instagram tras la avalancha de comentarios que recibió por tener plata estacionada en la cuenta sin generar ningún tipo de interés.

"No podemos hacer rendir la plata de Mercado Pago. No puedo hacer rendir el dinero porque es un fideicomiso , no es mi cuenta personal. Se necesitan autorizaciones. Tenemos reuniones con bancos nacionales e internacionales para ver cómo hacer rendir la plata y ver quién nos autoriza", señaló en una historia de Instagram hoy al ver la polémica generada.

Actualmente el Fondo Común de Inversión al que se puede acceder mediante la cuenta de Mercado Pago ofrece un rendimiento con una TNA de 72,2% aproximadamente y es por eso que los seguidores de Maratea se quejaron al ver que el saldo de la colecta no está invertido.

Fideicomiso sin rendimiento

Al ser un caso "especial y único", el dinero depositado en la fintech no puede invertirse de igual forma que si la cuenta estuviera a título personal de Maratea. Según pudo saber este diario se está trabajando con Bind, el banco que administra y custodia el FCI que ofrece Mercado Pago, para ver la posibilidad de gestionar las autorizaciones pertinentes.

Uno de los que se refirió al tema fue Ignacio Carballo, investigador y director del Centro de Finanzas Alternativas en UCA. En un tweet remarcó: "Me DESTRUYE ver qué no está activado el "Hacé rendir tu dinero" ¿Estoy en lo correcto o veo mal?".

"Por lo que aprendo de todos sus comentarios, por ser un fideicomiso no puede hacerlo y "están viendo" cómo y bla. No la puedo creer. Que te puedo decir, me destruye el doble esa licuadora inflacionaria", se lamentó en la red social.

Uno de los que salió a contestarle fue el ex secretario de Política Tributaria el Ministerio de Economía de la Nación Roberto Arias, quien le respondió en la red social: "Entiendo que tiene un impedimento legal por la constitución del Fideicomiso. Eso tiene encaje 100% en el BCRA, quien se queda con el Impuesto inflacionario".