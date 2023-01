¿Revive el bitcoin?: tuvo su mejor semana en un año y medio y mejora sus expectativas para 2023

El 2022 fue un año negro para el bitcoin y para las criptomonedas porque registraron fuertes caídas muy por arriba de los mercados tradicionales además de caerse varias empresas líderes en ese ecosistema, pero el arranque del 2023 parece tener otro color para las monedas digitales.

En la segunda semana del 2023 el bitcoin registró su mayor aumento porcentual desde octubre del 2021, casi un año y medio atrás, y así volvió a un precio que no conseguía desde principios de noviembre con la debacle de FTX y toda la incertidumbre que generó la caída del gigante cripto.

Desde finales de 2021, el bitcoin se desplomó un 78% desde los u$d 64.000 que llegó a valer en esa fecha, por lo que este recupero les da un respiro a los inversores y también hace tener buenas expectativas de cara a este año ya que algunos afirman "se depuró el sistema".

En el mismo sentido reaccionaron las 10 principales criptomonedas, con Ethereum, la segunda en relevancia a nivel internacional que creció 8,9% en el día, mientras que Binance lo hace en un 6%. La mayor alza diaria sin embargo la registra Solana que crece 35,1%.



Bitcoin y criptomonedas al alza

El Bitcoin (BTC) subió un 23% en comparación con su valor siete días atrás, un 9% en el día y ya superó la barrera psicológica de los u$s 20.000 con un alza que se encamina a tocar los u$s 21.000. Esta semana que no se registraba desde hace casi un año y medio puede ser el puntapié inicial.

Según la opinión de especialistas, el mercado se enfrenta a un agotamiento de los vendedores luego de que llegara a rozar los u$d 15.500, un quinto de lo que supo valer meses atras y que hizo pronosticar un valor superior a los u$d 100.000 para fin del 2022, algo que estuvo lejos de cumplirse.



El último año fue el primero desde la creación de esta criptomoneda en el que no terminó por arriba de su precio inicial en los 365 días del calendario. La caída en el precio llevó al derrumbe de muchas empresas que basaron su modelo en las divisas digitales y aun ahora ocurrieron miles de despidos en todo el mundo dentro del rubro.

"Podríamos caer más, debo ser cauteloso, pero el entorno macro está mostrando signos de relajación y está dando paso a una posible reversión del mercado. Parece que hemos estado cerca de tocar fondo para este ciclo. Y es posible que ya lo hayamos alcanzado", analizó Les Borsai, director de estrategia en la empresa especializada Wave Financial.