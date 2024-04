Cepo al dólar: las reservas marcaron otro nivel pero todavía no alcanza para todos

Las reservas brutas del Banco Central superaron este miércoles los u$s 30.000 millones. Lo hizo tras la compra de u$s 109 millones en el mercado oficial de cambios, con lo cual acumula u$s 3129 millones en lo que va del mes y u$s 14.505 millones desde el salto devaluatorio que dispuso el ministro Luis Caputo en diciembre.

Si bien la entidad mantiene el sendero de recuperación de reservas que inició desde la asunción del presidente Javier Milei, aún se encuentran con una abultada cifra negativa, lo que complica los planes oficiales respecto a la salida de las restricciones cambiarias y los aleja un poco más las fechas previstas.

Tipo de cambio apreciado: por qué el mercado recomienda liberar el dólar

En las últimas horas, la entidad dio a conocer el estado actual de las reservas internacionales. Al cierre de la semana pasada, las tenencias netas se ubicaban en u$s 4181 millones negativas, precisó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en una presentación que ante inversores en Estados Unidos.

El monto tiene en cuenta los pagos previstos para los próximos doce meses, tal como lo indica el manual del FMI. La cuenta incluye los depósitos del Tesoro para pagos de deuda, por u$s 2990 millones, y los vencimientos de los Bopreal, por u$s 1743 millones. Si no se contabilizaran estos dos conceptos, las reservas netas ya serían positivas por u$s 552 millones.



La cifra revelada por la autoridad monetaria es mucho más negativa de lo que estimaban las principales consultoras del país, que la ubicaban aproximadamente entre u$s 1500 millones y u$s 2500 millones negativos, contabilizando los pagos de deuda en moneda extranjera previstos para los próximos doce meses.

¿Se extiende el cepo?



"Desde una perspectiva histórica, el stock actual de las reservas internacionales netas sigue siendo extremadamente bajo, lo que deja al Banco Central en una situación de vulnerabilidad alta si se pretendiera eliminar el cepo cambiario de manera prematura", señalaron los analistas de Aurum Valores.

En su presentación ante inversores, titulada como "Programa de estabilización de Argentina: avances y perspectivas", Werning mencionó que el objetivo final del Banco Central es tener un tipo de cambio flexible, eliminar las restricciones al acceso al dólar y establecer un esquema de competencia de monedas.

Sin embargo, reconoce que se aprendió de la experiencia de eliminación del cepo cambiario que se hizo a finales de 2015, tras la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia. Por lo tanto, ahora se estaría realizando de manera opuesta. Es decir, establecer primero un ancla fiscal y luego desmantelar los controles cambiarios y de capitales.

"Dado que la consolidación fiscal se alcanzaría a fin de año al obtenerse equilibrio financiero, queda abierto el interrogante de si la eliminación a las restricciones cambiarias se postergará más allá del segundo semestre de este año", planteó el equipo de research de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Es decir, mientras que gran parte del mercado cree en que la eliminación de las restricciones al acceso a la moneda estadounidense sucederá en algún momento de la segunda mitad de 2024, la presentación del vicepresidente del BCRA sugiere que podría no ocurrir este año y darse durante el primer semestre de 2025.

"Esto también va en línea con lo mencionado en la séptima revisión del acuerdo del Fondo Monetario Internacional acerca de que el Gobierno se habría comprometido a quitar el impuesto PAÍS para fin de año", resaltaron los analistas de PPI, teniendo en cuenta este tributo clave para el levantamiento de las restricciones debido a su gran peso.