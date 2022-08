Reservas en tensión: más ventas del campo y menos compra de energía pero los dólares no se quedan

Las ventas constantes del Banco Central mantienen en alerta al mercado . A pesar de que el peso de las importaciones de energía se redujo y el agro incrementó el ingreso de divisas, la entidad que preside Miguel Pesce muestra cada vez más dificultades para hacerse de dólares para fortalecer sus reservas.

En diez ruedas, el Central ya cedió más de u$s 1200 millones al mercado



El BCRA anotó ayer martes la décima rueda consecutiva de ventas netas de divisas en el MULC.

Fueron otros u$s 64 millones, ante una demanda de energía que se acercó a los u$s 100 millones. Así, el BCRA acumula en agosto ventas netas por u$s 843 millones, unos u$s 170 millones más que en los primeros siete días hábiles de julio .

Esta pérdida se da a pesar de que el agro está ingresando más dólares que en julio y que los pagos relativos a la importación de energía empiezan a ceder.

En el mes la demanda por importación de energía ya ronda los u$s 600 millones, y según adelantó Pesce cerrarían agosto en torno a los u$s 1800 millones, por debajo de los u$s 2400 millones que se debieron pagar en julio para ese mismo fin .

Las liquidaciones del agro también ofrecieron una mejor dinámica. Según el economista Martín Polo, en los primeros ocho días de agosto se ingresaron u$s 959 millones, u$s 90 millones más que los montos que el sector liquidó al 8 de julio.

Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria, también hizo hincapié en esta dinámica. " Los pagos de energía disminuyen, el agro liquida incluso más que hace un mes y aun así el BCRA sigue vendiendo ", advirtió.

Por ello, y dado el bajo nivel de reservas netas es que alertó que "el principal talón de Aquiles hoy es cambiario y es urgente revertirlo".

Tampoco parece un problema de soluciones sencillas. " Una devaluación per se no lo resuelve . Se necesita un plan de estabilización que ataque y baje la brecha de manera consiste. También mostrar una señal fiscal muy contundente para que el mercado ´compre´ la historia de que vas a generar dólares y así ir recomponiendo reservas. Lo que tuvimos hasta el momento fueron sólo anuncios", consideró Paolicchi.

La mirada Central

El mercado mira con lupa cada movimiento de las reservas, pero desde el BCRA le quitan dramatismo . "Tuvimos niveles de reservas más bajos que estos y pudimos afrontar la situación. Lo mismo va a ocurrir en los próximos meses", subrayó Pesce.

Además, se mostró optimista de que la demanda de energía ceda desde la semana que viene y que el sector sojero regularice retrasos en el orden de los u$s 2000 a u$s 2500 millones en los próximos meses.