Reservas en el sube y baja: salen dólares para el FMI pero entran hoy del BID

Las reservas del Banco Central (BCRA) deberán reflejar entre hoy y mañana una baja de u$s 390 millones por el pago que el Gobierno le hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de vencimiento de intereses, en base al cronograma estipulado del crédito que fue firmado a mediados de 2018.

Sin embargo, al mismo tiempo, las arcas del Central verán un incremento de unos u$s 290 millones como consecuencia de los desembolsos que llegarán de distintos organismos internacionales, correspondientes también a créditos que el Estado argentino firmó con esas entidades .

Desde la autoridad monetaria informaron que hoy ingresan u$s 201 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para mañana están previstos los desembolsos de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por u$s 75 millones, y de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por u$s 14 millones.

De esta manera, entre la baja por el pago al FMI y la suba por los ingresos de otros organismos, las reservas del BCRA verán entre hoy y mañana, por estos conceptos, una caída neta de unos u$s 100 millones, más allá de los números que finalmente muestre debido a las compras o ventas en el mercado oficial de cambios y a la variación en las cotizaciones de los activos que posee.