Las reservas del BCRA subieron más de u$s 1000 millones por liquidación del Bonte 2030

Las reservas del Banco Central aumentaron este miércoles más de u$s 1000 millones tras la liquidación del nuevo título de deuda con el que el ministro Luis Caputo consiguió ese monto en dólares de inversores extranjeros que se suscribieron al Bonte 2030, el cual ya estará operando en el mercado secundario desde hoy hasta mayo de 2030.

La liquidación del Bonte 2030 se realizó este miércoles, por lo que el monto invertido impactó de lleno en las reservas internacionales del Banco Central. Este miércoles, las tenencias brutas ascendieron a u$s 38.817 millones, lo que significó un incremento de u$s 1049 millones respecto al cierre anterior.

Los analistas de Outlier resaltan que, más allá del impacto de los dólares del nuevo título de deuda sobre las reservas, la validez para las metas con el Fondo Monetario Internacional va a depender de cuánto más logre conseguir el Gobierno, porque el acuerdo que se firmó contempla no contabilizar los primeros u$s 1500 millones.

"A los fines de las metas con el FMI, por ejemplo, si toman un 'repo' por u$s 2000 millones, más los u$s 1000 del Bonte, ya van u$s 3000 millones. Pero está el ajustador de los primeros u$s 1500 millones, porque en el momento que se acordó se preveían algunas operaciones y no querían arrancar con eso. Por lo tanto, en ese caso, computarían sólo u$s 1500 millones en lugar de u$s 3000 millones", precisan.