Tasas más bajas y dólar linked: el combo financiero que usan cada vez más las empresas

Los volúmenes de emisión de fideicomisos financieros (FF) y obligaciones negociables (ON) se dispararon el año pasado, y en particular en diciembre. De acuerdo con un informe de PWC, las empresas argentinas continúan optando por el mercado de capitales para financiarse, en particular en FF y ON por los beneficios que les representa.

Christian Torrado, senior manager de Finanzas Estructuradas de PwC Argentina indicó que entre sus beneficios "se destacan los montos elevados de colocación, plazos de pago más extensos y tasas reducidas.".

Un mes activo en el mercado de financiamiento

En base a sus registros, las FF en pesos presentaron un nuevo máximo histórico nominal de diciembre, tras colocarse $ 27.897 millones, 36% sobre el máximo previo alcanzado en noviembre del año pasado. A la vez, contra diciembre diciembre de 2021, el incremento fue del 150 por ciento.

En el caso de las ON, en diciembre el total emitido fue de $ 70,598 millones, 75% sobre noviembre y con un avance de 62% en el último año. En lo que respecta a las tasas de las ON en dólares, se ubican entre 0 y 4 por ciento.

Se destacan las colocaciones de los Fideicomisos financieros PYME, al representar el 36% del total colocado en el mes con una fuerte presencia de la moneda dólar.

Las compañías argentinas continúan optando por el Mercado de Capitales, específicamente fideicomisos financieros (FF) y obligaciones negociables, como alternativa de financiamiento por sus beneficios, en donde se destacan los montos elevados de colocación, plazos de pago más extensos y tasas reducidas.

Por otro lado, en el informe de PWC destacaron que las ON de diciembre afianzan la tendencia alcista al aumentar 53% el monto emitido con respecto al mes pasado, destacándose las colocaciones en dólares y dólar Linked, con 22 emisiones durante el mes.

En lo que respecta a las tasas de las ONs en dólares, las mismas se ubican entre 0% y hasta 4%.

Causas por el volumen más activo

A la hora de encontrar una explicación para entender el salto en el volumen del mercado de fideicomisos y ONs, las mismas se encuentran en factores estacionales, asi como también por las condiciones de mercado.

Tomas Lujambio, Corporate Sales de Portfolio Investment, explicó que en diciembre suele haber una acumulación de emisiones ya que las compañías buscan salir para posicionarse antes de fin de año.

Además, agregó que "las compañías de venta minorista de electrodomésticos (son los mayores emisores de Fideicomisos financieros), tienen mayor demanda de pesos para hacer frente a la demanda por Navidad"

También, Lujambio explica que hay una mayor emisión de instrumentos PYME en el mercado con la intención de las compañías de buscar financiamiento para hacer frente a los compromisos financieros e impositivos típicos de fin de año.

"Se observa un incremento de la demanda de pesos por capital de trabajo, por lo que generalmente el tercer trimestre suele ser más activo en el mercado de financiamiento PYME", comentó Lujambio.

Lucas Confalioneri, managing partner de Adcap Grupo Financiero, coincide en que en general, los meses de diciembre son movidos en el mercado de financiamiento.

"Varias compañías aprovechan el cierre, sabiendo que en enero baja la actividad por vacaciones", detalló.

Por otro lado, las compañías han buscado hacerse de pesos en un entorno en el que la tasa de interés se ha estabilizado, después de un 2022 de fuerte incremento y volatilidad macroeconómica.

En cuanto a los fideicomisos financieros, Lujambio agregó que en ese mercado se evidenció mucho en diciembre ya que en CNV se habían acumulado muchos trámites, con la Comisión Nacional de Valores muy activa y tratando de darle respuesta a todos.

"Con la estabilización de tasas (el BCRA no la aumenta desde octubre), muchas de emisiones que venían frenadas se juntaron para salir todas en diciembre. Además, dado que en diciembre cierran los trimestres para los fondos y compañías de seguro, las PYME aprovechan la mayor demanda y salen con FF y ONs", dijo.

Entrando en el volumen por producto, el managing partner de Adcap Grupo Financiero explicó que en lo que respecta a los Fideicomisos, el volumen estuvo dado en particular por los Fideicomisos Financieros atados a consumo.

"Empresas como MercadoLibre, Fravega, etc. fueron los grandes emisores, es decir, fideicomisos financiero y de consumo, préstamos personales y de tarjeta de crédito. Las tasas de corte en ese mercado rondaron los 72% a 76% de TNA para duration de 4 a 6 meses", afirmó.

La curva de tasas dentro del mercado de fideicomisos financieros se puede resaltar que el tramo corto de la misma, es decir, dentro de 1,5 a 2,5 de duration, las tasas rondan entre el 73% y 78%.

Por su parte, las tasas dentro de los plazos medios y largos se ubican entre 74% y 77%.

Con respecto a las ONs dólar linked, Confalioneri agregó que en ese mercado se suelen encontrar grandes empresas que salen a emitir ya que tiene un hedge natural entre su su activo y su pasivo

"Hemos visto emisiones como Vista, PCR, Pampa Energía, Creud, etc. que son emisores recurrentes en el mercado buscando colocar ONs dólar linked. Allí hay demanda ya que se ve a los fondos comunes de inversión y compañías con liquidez en pesos que invierten en esa clase de activo para reducir su exposición al soberano y buscando créditos de buena calidad. En general, son empresas con buen rating crediticio y con buena demanda", comentó.

Finalmente, en lo que respecta a las ONS PYME, Confalioneri afirmó que se trata de emisiones más chicas, pero que tienen bastante armado la demanda por los FCI.