"Recesión fuerte" y "dólar futuro": los dos pronósticos de Claudio Zuchovicki para el 2023

El economista Claudio Zuchovicki analizó la progresión del dólar en el último año y dijo que las cotizaciones están "atrasadas", indicio que podría resultar en una corrección futura, signado principalmente al factor de que "en lo que va del año, la inflación es del 80% y el dólar subió 50%".

La senda alcista que marcaron las diversas cotizaciones del dólar durante las primeras jornadas de esta semana hizo que su evolución sea tenida en cuenta nuevamente luego de meses de relativa estabilidad, en la que el Banco Central (BCRA) devaluó los tipos de cambio oficial a un ritmo del 6% hasta 7% mensual .

Entrevistado en Radio Rivadavia este miércoles, el consultor económico dijo que la coyuntura actual está marcada por la dificultad de determinar qué es caro y qué es barato. Así, ejemplificó: "Vos mirás que Bitcoin vale u$s 16.100, hace un año estaba u$s 65.000 pero hace dos años valía u$s 8.000; qué es caro y qué es barato depende de tu precio de compra. Con el dólar voy a decir lo mismo".

A CUÁNTO DEBERÍA COTIZAR EL DÓLAR

El economista estimó un valor aproximado haciendo referencia al dólar tarjeta y dólar turista, que reconoce un tipo de cambio 90% superior al oficial y abarca todos los gastos en tarjeta en el país, desde pasajes y excursiones, hasta comidas y paquetes turísticos.

El dólar blue y las cotizaciones financieras transitaron jornadas con fuertes subas.

Según Zuchovicki, los alcances de esta nueva implementación indican que "el turista que viene de afuera y ya le reconocen el dólar tarjeta cerca de $ 300, le estás sacando un vendedor que antes iba al blue", pero que, para quienes viajan y consumen en el exterior, "ahora les conviene pagar en dólares y no usar la tarjeta, porque el dólar tarjeta está en $ 340".

"El precio del dólar va a converger ahí", remató, y añadió que "el Gobierno tiene toda la información y antes que nosotros. Si fijaron el dólar turista a $ 340, es que más o menos vale eso. Lo están devaluando al 7% mensual, y vale eso ".

INFLACIÓN DE 3%, ¿ES POSIBLE?

El ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo días atrás que uno de sus principales objetivos es llegar a abril próximo con una inflación del orden del 3% y afirmó que el Gobierno aspira a una mejora en ingresos, que no solo se produzca vía paritarias sino también a través de una desaceleración en la marcha de los precios.

En declaraciones a Futurock, Massa sostuvo que desde el primer momento en que asumió la conducción de la cartera "el objetivo fue recorrer un sendero que permitiera bajar cada 75 días un punto de inflación".

Sobre esto, Zuchovicki explicó las razones por las cuales cree que esta meta encuentra dificultades para ser realizada: "Cuando fijás el precio de tu salario y quieras arreglar cuánto vas a cobrar, no lo vas a hacer respecto a tu pasado, lo vas a hacer con respecto a las expectativas de inflación futura. Nadie vende su trabajo por debajo del valor de reposición, y para ello me tengo que fijar en la expectativa futura que tengo de lo que pueden subir los precios".

"En la formación de un precio está el tipo de cambio, que sube 7% mensual y anualizado es más de 100% anual; las tarifas y servicios, que suben al 100% anual; la tasa de interés corre al 100% anual; las paritarias están arreglando acuerdos al 100% anual... si todo está al 100% anual, ¿cómo va a haber una inflación de 3%?", marcó.

Así, agregó que si la gestión económica logra bajar la inflación será, inevitablemente, con una recesión que impacte en el crecimiento e incida en los precios: "Tengo que anclar salarios o algunas de las variables. En un año eleccionario, ¿qué es peor, inflación alta con crecimiento y plata en la calle o con una recesión enorme? Ahí ya es una decisión política".

"Lo veo muy difícil [la meta de inflación de 3% para abril]. Y si se llega a dar la recesión tiene que ser muy fuerte".

"Yo creo que no va a pasar, porque todas las variables corren al 100%, pero si sucede es que el costo es una recesión enorme. Desde el punto de vista más ortodoxo te diría 'y bueno, es el costo, hay que hacerlo'. Pero punto de vista más social, con el nivel de pobreza e indigencia que tenés hoy, va a ser muy difícil de llevar", refirió acerca de las posibilidades que hay para que la gestión actual concrete ese rumbo de la economía.

"La próxima gestión debe plebiscitar un plan económico, cosa que el 70% de la sociedad lo apruebe, y que eso te dé un plan jurídico que diga 'por diez años esto no se cambia'. Cualquier empresario hasta te diría prefiero una regla mala pero estable antes que una regla que cambia todo el tiempo, porque a la mala me puedo adaptar", concluyó.