Radiografía del crédito fintech: qué escenario se abre tras la baja de tasas

El crédito se apresta a dar signos de reactivación con las sucesivas bajas de tasas de interés en la Argentina. Aunque todavía no se ve una suba en los números de otorgamientos al sector privado, la oferta está empezando a despegar. Y no sólo el sistema bancario está expectante, sino que también la industria fintech se prepara para ofrecer más créditos con condiciones más favorables.

Actualmente el 15% de los créditos totales son otorgados por las fintech pero apenas el 1,5% del volumen es explicado por esta industria, dado los bajos montos otorgados en promedio.

"La disminución de la inflación del 25,5% mensual en diciembre último al 11% en marzo estuvo acompañada por una fuerte baja de tasas de préstamos personales, que se redujo del máximo de 142% en enero a 90% en abril, lo que impulsaría el crédito a futuro", destaca el informe de Crédito Fintech, realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), en colaboración con la Cámara Argentina Fintech.

Sin embargo, en el corto plazo los préstamos no tendrían un auge por el impacto que tendrá el descenso del nivel de actividad: "El foco en la baja de la inflación auspicia un cambio de tendencia, pero en el corto plazo la caída en la actividad tendrá un efecto negativo".

Crédito fintech

Actualmente de los 5,3 millones de clientes fintech, 2,2 millones (42%) son exclusivos -no tienen crédito con ningún banco o entidad no financiera- mientras que 3,1 millones (58%) son compartidos, es decir que también tienen líneas vigentes con otras entidades financieras u otros proveedores no financieros de crédito-.

"La participación de clientes únicos Fintech es indicativo de la inclusión de nuevas personas previamente excluidas del sistema financiero", destaca el documento.

En el ecosistema más de 30 empresas se dedican a otorgar préstamos como actividad principal o accesoria. Pero esta cifra podría aumentar si finalmente el crédito al sector privado despega de la mano de la baja de tasas.

"Con un entorno macro estable y de baja inflación, las empresas fintech tendrán la doble oportunidad de expandir el crédito a nuevos clientes y competir por los existentes dado que un 56,7% de adultos tienen tenencia conjunta de cuenta bancaria y de pago, y, además, aún un 44,6% de la población aún no tiene instrumentos de crédito activos", destaca el informe de Crédito Fintech.

Público joven

Los créditos de la industria fintech tienen en su mayoría destinatarios jóvenes. Más de uno de cada tres de sus clientes (36,2%) tiene entre 18 y 29 años contra menos de 1 de cada 5 (17,1%) que representa este grupo etario en los créditos otorgados por bancos.

"El informe de Crédito Fintech es el primer estudio de investigación sectorial en el marco del proyecto Industry Data, que tiene el objetivo de desarrollar información cuantitativa sobre los distintos sectores del ecosistema Fintech. La idea es poder realizar diagnósticos, observar su evolución, detectar oportunidades de mejora y destacar los avances, consolidación e inclusión generados por las empresas del sector", destacó Diego Demarco, director de la Maestría en Fintech del ITBA.

"Uno de nuestros objetivos que tenemos como Cámara es generar información clara y precisa sobre el estado de la industria Fintech. La rápida evolución del sector hace indispensable contar con este insumo entender el lugar que ocupan las fintechs en la economía argentina y su labor en la inclusión de millones de personas. Esta alianza con el ITBA forma parte de ese trabajo y apuntamos a que este sea el primero de muchos trabajos en conjunto", señaló Ignacio Plaza, vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech.

Mora estable

Respecto a la mora, a diciembre de 2023, el 75,6% de los créditos se encontraba en situación normal, mientras que el 12,8% tenía atraso en cancelaciones y 11,8% en situación de incobrabilidad con una tendencia estable.

Pese a la estabilidad, la incobrabilidad en la industria fintech, más que duplica la del sector financiero, teniendo en cuenta los diferentes filtros que aplica cada uno para el otorgamiento de los créditos.