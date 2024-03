Preocupa más a inversores alza de tasas en EE.UU. que el DNU

Se frenó la suba de los papeles argentinos: el riesgo país trepó ayer 4% a 1.648 puntos con una caída de 1,2% en el S&P Merval. En una jornada en la que todos los operadores siguieron de cerca lo que acontecía en el Senado con el DNU presidencial, desde Estados Unidos llegaban señales negativas con subas a 4,29% en el rendimiento de los bonos norteamericanos a 10 años.

"Hoy tenemos un mercado con fuerte presión bajista y si bien hay factores internos y políticos, mi percepción es que lo que está generando una fuerte presión vendedora a todos los activos de riesgo del mundo es una suba de tasas en EE.UU. desencadenada luego de que los datos de inflación en ese país vinieran muy por encima de lo esperado", señaló a El Cronista Franco Tealdi, asset manager.

"Por la mañana se conoció el Índice de Precios al Productor (lo que sería el equivalente a la inflación mayorista) que vino bastante por encima de lo esperado por el mercado y fue el desencadenante de una fuerte ola de ventas no solo de bonos sino también de acciones y demás activos de riesgo en todo el mundo. Ahora, el mercado estima que recién en julio podría haber un recorte de tasas por parte de la Fed cuando hasta hace unas semanas lo estimaban para mayo. Ni el bitcoin se salva, cae 5% y cotiza por debajo de los u$s 70,000", concluyó Tealdi.

El AL30D cedió a u$s 47,98 lo que significó un retroceso de 1,65%. A estos niveles rinde 29,2% anual en dólares si se lo mantiene hasta el vencimiento. El AL35 perdió 2,44% a u$s 39,60 mientras que el GD30 cayó 2% a u$s 50.

En la plaza cambiaria hubo oscilaciones poco significativas con el Banco Central comprando u$s 132 millones lo que representó el 36,7% del total operado. La estrategia oficial es la de salir a flote y para fin de mes terminar con reservas en positivo, lejos de los 11.000 millones de rojo que dejaron la administración anterior.

"Milei es visto afuera como el principio de un cambio que la Argentina no abordó nunca. Los inversores extranjeros sienten que este conflicto es necesario y confía", señaló Javier Timerman. "Esta reacción positiva de los inversores extranjeros no pasaba antes. Ahora está la idea afuera de querer ser parte de esto porque puede ser algo estructural diferente. Estamos a la expectativa de las encuestas, de qué largo o corto va a ser el proceso y la reacción de la oposición a las políticas de gobierno", agregó el titular de Adcap.

Para la próxima semana se aguarda en el mercado la difusión del resultado fiscal de febrero, un indicador que permitirá mostrar hasta qué punto está haciendo el ajuste el gobierno y si hay demoras en los pagos como en enero con los de Cammesa. Fuentes oficiales aseguraron que habrá nuevamente superávit fiscal financiero.

Respecto al DNU, la sensación imperante es que Diputados no rechazará la iniciativa oficial. Por ahora, no alarma.