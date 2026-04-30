Ricardo Darín es uno de los actores más característicos del cine argentino y su figura ha viajado fronteras para convertirse en una de las caras más famosas de las producciones hispanohablantes. Durante su carrera, dos de las películas que ha protagonizado han sido nominadas a mejor película extranjera en los premios Oscar, por nombrar alguno de sus hitos. Pero la historia que le valió más risas en su última visita a El Hormiguero no tiene nada que ver con ninguna película. Tiene que ver con una noche de invierno en Barcelona, un taxi que nunca llegó y un coche que frenó en medio de la oscuridad con Lionel Messi al volante. “Messi una noche en Barcelona nos salvó porque no había ningún transporte”, contó Darín en el programa de Pablo Motos, en una entrevista realizada en 2023. Era de noche, tarde, en pleno invierno. Las calles del Paseo de Gracia estaban completamente vacías. Sin taxis, sin transporte y sin nadie a la vista que quisiera llevar a Darín y a su acompañante de prensa hasta el hotel. Hasta que de manera inesperada un coche frenó junto a ellos y desde el interior llegó una voz: “¡Ricardo!”. Era Messi. La escena no fue un encuentro fortuito entre dos desconocidos. Darín y Messi se conocían desde hacía tiempo. El actor argentino vivió y trabajó en Barcelona durante dos años mientras hacía una obra de teatro, y Messi era uno de los espectadores habituales. “Desde entonces, hemos ido muchas veces a comer juntos”, reveló en una entrevista con la revista francesa So Foot en 2014. Esa relación explica por qué Messi frenó el coche en plena noche y por qué el actor argentino, antes de ese encuentro, lo había defendido en una discusión en la radio con un periodista deportivo. No lo hacía por protocolo ni por relación pública. Lo hacía porque lo conocía y habían formado una amistad. El detalle que hizo estallar de risa al plató de El Hormiguero fue el actor guardó para el final. La joven de prensa que lo acompañaba esa noche había escuchado la defensa que el actor hizo de Messi en la radio y le había preguntado, intrigada, por qué lo había defendido tanto si no eran tan amigos. Darín no tuvo tiempo de responder. Segundos después, Messi frenó frente a ellos. “¡Su cara fue un poema cuando lo vio!”, recordó entre carcajadas. La chica no sabía que el futbolista, al que acababa de mencionar, estaba escuchando la conversación desde el asiento delantero. Uno de los detalles más llamativos de la anécdota, que Darín contó con asombro en la entrevista, es que Messi lo reconoció sin verle la cara. “¿Te imaginas? ¡Messi me reconoció de espaldas!”, dijo el actor, visiblemente sorprendido todavía años después de que ocurriera. La historia circuló con fuerza en redes sociales tras su aparición en El Hormiguero y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada del programa. No por el fútbol ni por el cine, sino por lo que revela sobre el Messi fuera de los focos: el que frena el coche a medianoche en una calle vacía de Barcelona para llevar a un amigo al hotel.