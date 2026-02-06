Los datos oficiales del comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permiten observar cómo evolucionaron los rendimientos de los plazos fijos a este viernes, 6 de febrero de 2026. La actualización revela incrementos en varias entidades y mantiene la tendencia de competencia entre los bancos por captar depósitos a través de tasas más atractivas. Por ello, revisá cuál es la alternativa que más intereses da por tus ahorros. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios. Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten. En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). El plazo fijo UVA acomoda su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.