El Banco Central de la República Argentina (BCRA ) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, las personas que buscan salvaguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que brinda cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este martes, 27 de enero de 2026.

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,25 % $ 11.250 BBVA 2 % $ 10.000 Banco Macro 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Credicoop 2,0833334 % $ 10.416,7 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Bica 2,75 % $ 13.750 Banco CMF 2,6875 % $ 13.437,5 Banco Comafi 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco de Corrientes 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,25 % $ 11.250 Banco del Sol 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Dino 2,25 % $ 11.250 Banco Hipotecario 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Meridian 2,75 % $ 13.750 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,7708333 % $ 13.854,2 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,75 % $ 13.750

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 23 % 25,586376 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 27 % 30,605 % BBVA 24 % 26,82418 % Banco Macro 27,5 % 31,24509 % Banco Credicoop 25 % 28,073156 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 23 % 25,586376 % Banco Bica 38,478377 % 38,478377 % Banco CMF 32,25 % 37,47096 % Banco Comafi 26 % 29,333398 % Banco de Corrientes 27,5 % 31,24509 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 27 % 30,605 % Banco del Sol 32 % 37,136653 % Banco Dino 27 % 30,605 % Banco Hipotecario 27,5 % 31,24509 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 26 % 29,333398 % Banco Meridian 33 % 38,478377 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 33,25 % 38,815683 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 33 % 38,478377 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: