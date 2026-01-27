En esta noticia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, las personas que buscan salvaguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que brinda cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este martes, 27 de enero de 2026.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 27 de enero?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,25 %  $ 11.250 
 Santander 1,9166667 %   $ 9.583,3 
Banco Galicia  2 % $ 10.000 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,25 %  $ 11.250 
BBVA  2 %  $ 10.000
Banco Macro  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Credicoop  2,0833334 %  $ 10.416,7 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Bica  2,75 %   $ 13.750 
Banco CMF  2,6875 %  $ 13.437,5 
Banco Comafi  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco de Corrientes  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Chubut  2,25 % $ 11.250 
Banco del Sol  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Dino  2,25 %  $ 11.250 
Banco Hipotecario  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Julio  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Masventas  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Meridian  2,75 %  $ 13.750 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,7708333 %  $ 13.854,2 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,75 %  $ 13.750 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  27 %  30,605 % 
 Santander 23 %  25,586376 % 
Banco Galicia  24 % 26,82418 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  27 %  30,605 % 
BBVA  24 %  26,82418 %
Banco Macro  27,5 %  31,24509 % 
Banco Credicoop  25 %  28,073156 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  23 %  25,586376 % 
Banco Bica  38,478377 %  38,478377 % 
Banco CMF  32,25 %  37,47096 % 
Banco Comafi  26 %  29,333398 % 
Banco de Corrientes  27,5 %  31,24509 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  29 %  33,182648 % 
Banco de Chubut  27 % 30,605 % 
Banco del Sol  32 %  37,136653 % 
Banco Dino  27 %  30,605 % 
Banco Hipotecario  27,5 %  31,24509 % 
Banco Julio  26,5 %  29,967773 % 
Banco Masventas  26 %  29,333398 % 
Banco Meridian  33 %  38,478377 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  33,25 %  38,815683 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  33 %  38,478377 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.