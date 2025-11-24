En esta noticia

Desde el 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo. Esta medida desató la competencia entre las entidades bancarias para captar y retener a los clientes con intereses más atractivos.

Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 24 de noviembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,25 %  $ 11.250 
 Santander 2,0833334 %   $ 10.416,7 
Banco Galicia  2 % $ 10.000 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,3333333 %  $ 11.666,7 
BBVA  2,1666666 %  $ 10.833,3
Banco Macro  2,5 %  $ 12.500 
Banco Credicoop  2,3333333 %  $ 11.666,7 
ICBC  2,3333333 %   $ 11.666,7 
Banco Ciudad  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Bica  2,6666667 %   $ 13.333,3 
Banco CMF  2,5 %  $ 12.500 
Banco Comafi  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco de Corrientes  2,5833333 %  $ 12.916,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco de Chubut  2,3333333 % $ 11.666,7 
Banco del Sol  2,5 %  $ 12.500 
Banco Dino  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco Hipotecario  2,375 %  $ 11.875 
Banco Julio  2,5 %  $ 12.500 
Banco Masventas  2,5 %  $ 12.500 
Banco Meridian  2,7916666 %  $ 13.958,3 
Banco de Tierra del Fuego  0 %  $ 0 
Banco Voii  2,7916666 %  $ 13.958,3 
Bibank  2,5 %  $ 12.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,75 %  $ 13.750 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  27 %  30,605 % 
 Santander 25 %  28,073156 % 
Banco Galicia  24 % 26,82418 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  28 %  31,88805 % 
BBVA  26 %  29,333398 %
Banco Macro  30 %  34,488884 % 
Banco Credicoop  28 %  31,88805 % 
ICBC  28 %  31,88805 % 
Banco Ciudad  26 %  29,333398 % 
Banco Bica  37,136653 %  37,136653 % 
Banco CMF  30 %  34,488884 % 
Banco Comafi  27,5 %  31,24509 % 
Banco de Corrientes  31 %  35,806853 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  32 %  37,136653 % 
Banco de Chubut  28 % 31,88805 % 
Banco del Sol  30 %  34,488884 % 
Banco Dino  29 %  33,182648 % 
Banco Hipotecario  28,5 %  32,5339 % 
Banco Julio  30 %  34,488884 % 
Banco Masventas  30 %  34,488884 % 
Banco Meridian  33,5 %  39,153743 % 
Banco de Tierra del Fuego  0 %  0 % 
Banco Voii  33,5 %  39,153743 % 
Bibank  30 %  34,488884 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  33 %  38,478377 % 
¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.