Desde el 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo. Esta medida desató la competencia entre las entidades bancarias para captar y retener a los clientes con intereses más atractivos.

Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.

Fuente: narrativas-ar

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 24 de noviembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,3333333 % $ 11.666,7 BBVA 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Macro 2,5 % $ 12.500 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Bica 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco CMF 2,5 % $ 12.500 Banco Comafi 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de Corrientes 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,5 % $ 12.500 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,375 % $ 11.875 Banco Julio 2,5 % $ 12.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,7916666 % $ 13.958,3 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 2,7916666 % $ 13.958,3 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,75 % $ 13.750

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 28 % 31,88805 % BBVA 26 % 29,333398 % Banco Macro 30 % 34,488884 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 26 % 29,333398 % Banco Bica 37,136653 % 37,136653 % Banco CMF 30 % 34,488884 % Banco Comafi 27,5 % 31,24509 % Banco de Corrientes 31 % 35,806853 % Banco de la Provincia de Córdoba 32 % 37,136653 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 30 % 34,488884 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 28,5 % 32,5339 % Banco Julio 30 % 34,488884 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 33,5 % 39,153743 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 33,5 % 39,153743 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 33 % 38,478377 %

Fuente: narrativas-ar

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: