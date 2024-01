Planean que el Banco Nación cotice en la Bolsa de Nueva York cuando sea sociedad anónima

El nuevo presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, ya le comunicó su decisión a los gerentes: convertir al BNA en una sociedad anónima, tomando como modelo lo realizado en el Banco de Córdoba, que él mismo viene de presidir, de la mano de Juan Schiaretti. "Ese es su modelo, así es el Bancor, una SA", revelan quienes conocen a Tillard.

Tiene en mente el caso de los bancos de Chile: tienen 18 bancos (1 estatal) y todos tienen cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Ese es su plan para un futuro: que entre el 30% y el 40% del capital de la entidad salga al NYSE, con IPO en etapas para aprovechar mejor su revalorización, según pudo saber este diario.

Sociedad anónima

Por ahora, las nuevas autoridades sólo están trabajando en tomar conocimiento del estado de situación del banco. Encontraron una primera línea gerencial muy buena, y niegan a corto plazo un IPO, privatización o emisión de un bono. Dicen que sólo están comenzando a cumplir con la manda del decreto que establece la transformación en SA.

Marcos Galperín sonaba como uno de los candidatos para adquirir un porcentaje del paquete del BNA que pretende cotizar en un futuro en el NYSE, negocio que le cerraría con la compra de Correo Argentino.

"Es lo que le falta para terminar de redondear su negocio actual. Como lo que se viene es la banca 5G, Galperín necesitará que el Enacom le habilite en forma directa o no un espacio en la banda radioeléctrica", comentan en el sector financiero.

"Totalmente falso, ningún interés por estos lados", dijeron en Mercado Libre, al ser consultados por este diario.

¿Cuánto vale el BNA?

Andrés Méndez, titular de AMF Economía, revela que el valor actual del Banco Nación es de u$s 3.800 millones si se considera el patrimonio neto al 31 de octubre.

O bien alrededor de u$s 3.500 millones si se consideran los resultados esperados para el período 2024/28 y se lo descuenta a una hipotética tasa de retorno de un bono corporativo con vencimiento en 2028. Para la obtención del flujo de beneficios esperados se consideró el promedio de resultados del trienio 2021/23

Book value

El analista Nicolas Bianchi calcula el valor libro en u$s 28.000 millones, "pero por la cantidad de empleados de más, muchos procesos burocráticos y un balance no tan sólido, ya que posee muchos títulos públicos y deudores dudosos, yo no pagaría más de la mitad", dice Bianchi.

Agrega que los bancos argentinos están llenos de títulos públicos, ya que el 70% de sus ingresos provenían de intereses de las Leliq y pases, que hoy rinden negativos.

BCRA dependiente

El Nación no es distinto y tiene una estructura que no es fácil de sostener: "Los bancos se habían vuelto dependientes del BCRA, no generaban ganancias por la principal vía que debería ser por la de préstamos comerciales", señala.

Toma en cuenta la capitalización de mercado del Banco Galicia, que es de u$s 3.000 millones, y el Nación es mucho más grande, por lo que calcula mínimo debería valer cuatro veces más.

De todos modos, en la City ponen tres cifras en alerta: los 18.000 empleados, las 800 sucursales y el 80% de costo en salarios.