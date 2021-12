Pesce: "Vamos a cambiar el paso devaluatorio, a medida que baje la inflación"

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, estuvo presente hoy en la 27° Conferencia anual de la Unión Industrial Argentina y dejó importantes definiciones respecto del mercado cambiario.

En primer lugar, el funcionario adelantó que "en la medida que lo permita el proceso inflacionario", su organismo va a "cambiar el paso devaluatorio" que se ha visto hasta ahora.

Cabe recordar que a lo largo de 2021 el Central utilizó el tipo de cambio como ancla inflacionaria, por lo que el dólar oficial subió muy por debajo de lo que pasaba con los precios. En ese sentido, Pesce había explicado segundos antes: " Creíamos que el tipo de cambio no estaba atrasado, que permitía una balanza comercial apropiada. Por lo tanto, creímos que podíamos colaborar cambiando el paso devaluatorio para evitar la aceleración inflacionaria ".

No obstante, el presidente del Banco Central buscó dejar en claro que la gestión descarta un aumento discreto del dólar, al resaltar: " Tenemos experiencias recientes de saltos cambiarios, que lo único que han provocado es aceleración inflacionaria. Esas correcciones no logran lo que se busca, aceleran la inflación y traen más pobreza ".

Respecto de los dólares bursátiles, Pesce reconoció que el BCRA ha intervenido en el mercado de dólares contra títulos, aunque afirmó: " Que alguien esté dispuesto a formar activos externos pagando $ 200 por dólar no tiene ninguna racionalidad ".

Además resaltó que mientras el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc) opera entre 800 y mil millones de dólares diarios, "el mercado de títulos contra moneda extranjera opera 40 millones o 60 millones diarios, como mucho y el dólar ilegal no opera ni millones de dólares diarios".

Respecto del cepo cambiario, Miguel Pesce consideró que si la dinámica de exportaciones se sostiene el año que viene, la entidad va a poder " ir liberando las restricciones cambiarias ".

Según sus perspectivas, " eso va a ayudar a que los pagos que se puedan habilitar de deudas le quiten presión al mercado de títulos contra moneda extranjera ".

Respecto del dólar, Pesce aprovechó para pegarle a la gestión anterior, señalar que hoy el mercado cambiario tiene un "actor nuevo", en referencia a los fondos que compraron títulos en pesos durante el gobierno de Macri. En ese sentido, explicó que se trata de "actores que presionan para salir" y disparó: "Hay que evitar el carry trade en este país".

Por otro lado, Pesce expresó que, desde el año 1953, "Argentina viene chocando en su crecimiento con la restricción externa". Y actualizó la perspectiva al decir: "En el último tiempo ese límite ha tomado una característica especial y es que ha habido una fuerte caída en nuestras exportaciones desde el año 2011 en adelante".

En esa línea, mencionó que este año Argentina va a exportar entre u$s 74.000 y u$s 75.000 millones, pero que es necesario un salto en esa cifra.

" Necesitamos exportar 90 mil millones de dólares, porque necesitamos levantar las restricciones que tienen especialmente las empresas productivas con propietarios en el exterior para poder girar utilidades y normalizar los pagos de deuda comercial, pero de ninguna manera se puede pensar que el tipo de cambio que está determinado en los mercados paralelos puede ser el tipo de cambio que marca la macroeconomía ", subrayó.

En cuanto a la función del organismo que preside, Pesce señaló: "El BCRA tiene la idea de cambiar el modo de hacer política monetaria. De la utilización de sus propios instrumentos, hacia instrumentos de mercado, como hace la mayoría de bancos centrales del mundo y cumplir el rol de prestamista de ultima instancia".

Además, consideró que el Banco Central puede ser "constructor de una curva de interés" que "eso se hace a través del mercado de título en pesos".

En términos teóricos, Pesce sostuvo: "De hablar de sustitución de importaciones, ahora estamos hablando de localización de producción. Creo que es un mejor concepto que el que teníamos décadas atrás".

En ese tramo del discurso, aprovechó para chicanear a un ex docente suyo que se había ido antes de su discurso: "Lo veía a Bernardo Kosacoff, fui alumno de él, y como no coincidimos en algunos puntos de vista creo que no quiso escucharme".

A continuación, añadió: " Cuando estudiaba con él economía industrial en la facultad, si alguien nos hubiese dicho que iba a haber una empresa automotriz que iba a tener saldo positivo en su balanza comercial hubiéramos tomado a esa persona como una ignorante. Hoy tenemos a una empresa que presenta esas características y un modelo que otras empresas están siguiendo ".

Mercado de capitales

En varios tramos de su discurso, Pesce destacó la importancia de que crezca el mercado de capitales. "Si no logramos desarrollarlo, va a ser difícil que la economía pueda digerir esos 4,4 billones de pesos que hoy tiene esterilizados el BCRA", consignó.