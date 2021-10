Y en el séptimo día, Wall Street abrió a la baja por una toma de ganancias

Al séptimo día, los inversores salieron a tomar ganancias en Wall Street tras de seis jornadas consecutivas de subas y producen hoy una caída de los índices. Mientras tanto, se reactivó el volcán Evergrande: su debilidad financiera vuelve a preocupar al mercado y sus acciones caen más del 14% en Asia.

Los bonos argentinos siguen sin levantar cabeza y vuelven a operar en negativo.

Tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq abren a la baja el jueves. Los índices operan con una baja de 0,3% para el Dow, 0,29% para el S&P500 y de 0,36% para el Nasdaq.

En Europa también se registran perdidas del 0,32% en promedio, medidas por el Stoxx600. La bolsa de España es la que mas cae, con un retroceso de 0,67%, seguida por la bolsa de Londres que pierde 0,5%

BONOS EN ROJO



En línea con el pesimismo en el mercado, los bonos argentinos vuelven a operar a la baja el jueves. Todos los tramos de la curva muestran una apertura bajista, con la parte corta cayendo 0,4% en el caso del Global 2029 y 0,32% en el Global 2030.

En el tramo medio, los bonos caen 0,45%, tanto en el Global 2035 como en el Global 2038. Finalmente, la parte más larga de la curva, los Globales 2041 y 2046 retroceden 0,48% y 0,52% respectivamente.

En los últimos 5 días los bonos caen cerca del 2% mientras que desde el pico del lunes post PASO, la deuda retrocede 13% en promedio.

TOMA DE GANANCIAS



Las acciones americanas caen luego de seis días consecutivos de subas, y fue la racha alcista más importante desde junio pasado , cuando en aquel momento, el S&P500 había subido siete jornadas seguidas al hilo.

Con la última recuperación, el mercado vuelve a operar en zona de máximos históricos y subió cerca de 5% desde el piso hasta los precios actuales y de esta manera, borró rápidamente todas las pérdidas registradas durante septiembre.

Por lo tanto, la caída actual luce como una natural toma de ganancias por parte de los inversores luego del importante rally evidenciado en las ultimas jornadas.

EVERGRANDE RETOMA EL PROTAGONISMO



Si bien los inversores podrían estar tomando ganancias después de las ultimas subas, como dato clave en el mercado es que la crisis del Grupo Evergrande, la desarrolladora inmobiliaria China, vuelve al centro de la escena.

Las acciones del gigante inmobiliario se hundieron más del 14% en Asia después de que fracasara un acuerdo para vender una participación de la compañía por un total de u$s 2.600 millones en su unidad de servicios inmobiliarios.

Evergrande dijo el miércoles que había cancelado un acuerdo para vender al 50,1% de participación en Evergrande Property Services Group Ltd a Hopson Development Holdings Ltd, ya que el rival más pequeño no había cumplido el "requisito previo para hacer una oferta general".

El acuerdo es el segundo de Evergrande en colapsar en medio de su lucha por recaudar efectivo en las últimas semanas.

El mercado teme que la historia de Evergrande pueda ser una advertencia sobre los riesgos que rodean las acciones chinas.

La deuda del gigante chino es de más de u$s 300.000 millones, lo cual implica el 2% del PBI de China. Por ello hay cierto temor de que un colapso de Evergrande pueda provocar un efecto contagio hacia la economía china y hacia el mercado en general.

Sin embargo, pese a este contexto pesimista, algunos inversores consideran que existe una gran oportunidad en la clase de activos en este momento.

Entre algunos de los bancos de inversión que recientemente se volvieron optimistas con estas acciones se encuentran BlackRock y UBS Group mientras Fidelity advirtió que se prepara para aprovechar algunas "oportunidades de gran valor".

Estos administradores de dinero están apostando a que el daño de Evergrande a la economía será contenido, las perspectivas de ganancias corporativas mejorarán y las consecuencias de la represión regulatoria de Beijing se aliviarán.

TEMPORADA DE BALANCES

Las acciones han rebotado en las ultimas jornadas en medio de la temporada de balances la cual está resultando ser mejor de lo esperado.

De las 80 empresas del S&P 500 que informaron hasta el miércoles, el 81% había superado las previsiones de ganancias de los analistas, según FactSet

De esta manera, las sólidas ganancias ayudaron a calmar las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración en la economía de China, bloqueos de la cadena de suministro que han obstaculizado sectores como la manufactura y las presiones inflacionarias que podrían llevar a los bancos centrales a retirar el estímulo y ser más agresivos en su política monetaria contractiva.