En esta noticia Reservas en alza y dólar estable

El mercado de Obligaciones Negociables (ONs) no pierde tracción en enero, con un flujo de emisiones en dólares que superó holgadamente el promedio histórico para un arranque de año con más de u$s 2000 millones emitidos.

La mayor parte de las colocaciones se concentró en el mercado internacional, aunque también hubo actividad puntual en el segmento local, en un contexto de tasas atractivas y fuerte demanda por crédito corporativo argentino.

Este volumen de financiamiento tiene un efecto directo sobre el mercado cambiario. Sucede que las emisiones en moneda dura incrementan la oferta de dólares, tanto por las liquidaciones inmediatas como por los ingresos escalonados que se producen dentro de los plazos regulatorios.

Ese flujo adicional ayuda a sostener la estabilidad del tipo de cambio, incluso en un escenario donde el Banco Central es comprador de divisas sin generar presión alcista sobre el dólar.

El impacto también se refleja en las reservas, pues con vencimientos corporativos relativamente bajos en el inicio del año, el balance entre emisiones y pagos deja un saldo neto positivo de dólares para la economía y facilita que el BCRA acumule divisas en el mercado oficial y refuerce su posición sin necesidad de convalidar un tipo de cambio más alto.

El rally de ONs se convirtió en un ancla clave de la calma cambiaria en el arranque del año. Más oferta de dólares, menor volatilidad y reservas en alza configuran un escenario que el mercado lee como transitorio pero ordenado, apoyado en financiamiento privado, liquidación del agro y tasas en pesos que funcionan como incentivo para quedarse, al menos por ahora, en moneda local.

Colocaciones bajo la lupa de la City

Lautaro Casasco Herrera, analista de Research en Portfolio Personal de Inversiones (PPI), dijo en declaraciones a El Cronista que, en emisiones primarias locales de Obligaciones Negociables, la semana pasada solo estuvo activa Loma Negra con su Clase 6 hard dollar MEP. La compañía tomó u$s 60 millones, que era el máximo ampliable, y recibió ofertas poru$s 212 millones, lo que le permitió cerrar con un cupón de 6,5% a 36 meses.

En paralelo, aseguró Casasco Herrera, se destacó la reapertura internacional de YPF de YM34O. La petrolera adjudicó u$s 550 millones, frente a una demanda cercana a u$s$ 1400 millones. El precio de emisión fue 100,789 y, con un cupón fijo de 8,25%, la tasa quedó en torno a 8,1%.

“Con esto, el saldo de emisiones acumulado en lo que va de enero ascendió a u$s 2224 millones, de los cuales u$s 1925 millones corresponden al mercado internacional”, dijo Herrera.

De cara a la semana que viene, advirtió el estratega, y al menos por ahora en período de difusión, la única emisión confirmada es la de Otamerica Ebytem (Moody’s AAA).

La compañía busca colocar entre u$s 30 millones y u$s 50 millones, con vencimiento a 42 meses desde la fecha de liquidación. El precio de emisión será a la par y el cupón, con pagos trimestrales, quedará definido tras la licitación del próximo martes.

Francisco Speroni, estratega en renta fija de Cohen, dijo que en lo que va del mes, las emisiones en dólares totalizan u$s 2229 millones, con una clara predominancia de colocaciones bajo Ley extranjera por u$s 1925 millones, destacándose las colocaciones de YPF (u$s 550 millones), Pan American Energy (u$s 375 millones), Banco Macro (u$s 400 millones) y Telecom (u$s 600 millones) mientras que las emisiones bajo Ley Argentina alcanzan u$s 304 millones.

Este volumen supera ampliamente los vencimientos de deuda en moneda extranjera de empresas y provincias de enero, que suman en torno a u$s 406 millones, por lo que, por el momento, deja un saldo neto positivo de u$s 1823 millones.

Speroni dijo que gracias a estas colocaciones que se vienen realizando (en dónde aún resta venderse alrededor de u$s 4000 millones más) desde el 26 de octubre post elecciones legislativas, a la liquidación del agro, y tasas de interés en pesos más altas, estamos observando un Banco Central comprador en el mercado, con un saldo positivo de u$s 903 millones en lo que va de enero y una mejora en las reservas brutas que alcanzaron los u$s 45.399 millones.

“Por lo tanto, las colocaciones en el exterior ayudan a que el BCRA pueda acumular divisas, con un tipo de cambio que por el momento se mantiene estable debido a que representa una mayor oferta de dólares en el mercado”.

Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, en charla con este medio, señaló que, a la fecha, el Banco Central acumula casi u$s 1000 millones, lo que implica una suba de más del 10,3% en las reservas en lo que va del año.

En paralelo, el dólar mayorista se mantiene estable y cerró en $ 1.429,5 en la última rueda. En el curso de 2026, el tipo de cambio muestra una baja cercana al 1,8%, apuntalado por el flujo de divisas generado por las emisiones de Obligaciones Negociables (ON).

Ortiz explicó que desde las elecciones y hasta hoy, las colocaciones de deuda corporativa superan los u$s 7000 millones. Solo en enero, dijo la estratega, el saldo acumulado de emisiones alcanza aproximadamente u$s 1735 millones, y si se incluye lo pendiente de liquidar a inicios de la próxima semana (unos u$s 550 millones), el total asciende a u$s 2285 millones.

El 22 de enero el BCRA flexibilizó normas para facilitar refinanciamientos y precancelaciones de ON en dólares, lo que ofrece un mayor impulso a la actividad (Comunicación “A” 8390).

Para Ortiz, estas emisiones incrementan la oferta de dólares en el mercado local, con un ritmo más marcado desde la segunda semana de enero, “consolidando un verdadero rally de colocaciones”.

En ese marco, Ortiz recordó que el 22 de enero el BCRA flexibilizó normas para facilitar refinanciamientos y precancelaciones de ON en dólares, lo que ofrece un mayor impulso a la actividad (Comunicación “A” 8390).

La estratega aseguró que esta dinámica refuerza la calma cambiaria y contribuye a bajar los dólares paralelos, al tiempo que reduce presiones sobre el tipo de cambio aun con las compras del BCRA.

Gracias a estas entradas, la volatilidad se redujo, ya que actúan como un respaldo indirecto a la dinámica del Central. De este modo, las compras oficiales también fortalecen las reservas y aportan estabilidad al mercado en general", aseveró.

Además, la experta recordó que febrero suele presentar una menor demanda estacional de dólares, lo que favorecería la continuidad de la calma cambiaria. “Con mayores ingresos del agro a partir de marzo (cosecha gruesa), el esquema podría mantener una calma relativa hasta mitad de año”, anticipó Ortiz.

No obstante, hay factores a monitorear: “Shocks externos (suba de tasas en EE. UU., inflación internacional), la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno y, de manera clave, una reactivación económica que genere dólares genuinos y sostenga el rally de emisiones”, comentó la estratega.

Y concluyó que, a la vez, 2026 presenta vencimientos relevantes en moneda extranjera, por lo que será imperativo para el Gobierno asegurar alternativas de financiamiento que permitan cubrir esos pagos y dar continuidad a la compra de divisas.