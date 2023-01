Nuevo rulo del dólar: por la recompra de bonos del BCRA, se puede girar gratis al exterior

El anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de la recompra de bonos por u$s 1000 millones tiene algunos efectos colaterales. La estrategia operativa ejecutada por el BCRA hizo colapsar el costo de girar dólares al exterior, es decir, de dólares MEP al contado con liquidación (cable).

Los operadores del mercado ven como una oportunidad de muy corto plazo girar dólares MEP a Cable. ¿Cómo aprovecharlo? Una vía concreta es la compra de Cedear u obligaciones negociables, que se pagan en dólar cable en el exterior.

Colapso del canje

Con el anuncio del Gobierno sobre la compra de u$s 1000 millones en bonos, el mercado reaccionó fuertemente al alza.

Los globales llegaron a operar más de 11% en positivo, aunque cerraron con subas más moderadas, de en torno al ocho por ciento.

La reacción alcista en la deuda provocó una fuerte caída en el contado con liquidación del tres por ciento. Lo interesante de la rueda de ayer fue que se desplomó el contado con liquidación, pero el dólar MEP no se movió.

Lo que ocurrió en las pantallas de los operadores es que, a partir de la estrategia del Gobierno y de las órdenes que pasaba el BCRA para comprar bonos, el costo por girar dólares al exterior se hundió.

En un solo día, el costo de canje (pasarse de dólares MEP a dólares cable en el exterior), colapsó ayer de 5% a cero.

El costo de girar cable suele rondar entre el 3% y 5 por ciento. Oscila en base a los flujos entre los dólares que la Argentina recibe, versus los que los inversores de Argentina envían.

En general, el flujo suele ser desde Argentina hacia el exterior, por lo que en esos momentos, el costo de girar al exterior suele ser positivo de entre 3% al 5 por ciento.

Cuando el contexto se hace más volátil y de mayor tensión desde el lado cambiario, girar al exterior se puede encarecer mucho más.

En cambio, cuando los flujos son positivos hacia la Argentina, el costo cae y se aproxima a cero y pocas veces negativo.

Este escenario se suele dar en períodos de pago de impuestos, en los que existe flujo del exterior hacia la Argentina para mostrar la foto de fin de año o para ingresar dólares para hacer frente a gastos estacionales de las compañías (fin de año, aguinaldos, etc.)

Hoy el canje colapsó pero no por cuestiones estacionales sino por cuestiones de decisión política, a partir de la medida del Gobierno de comprar bonos en dólares.

En cuanto a la implementación de la medida, el BCRA decidió pagar lo mismo en ambos tipos de bonos, es decir, bonos contra dólar cable y bonos contra dólar MEP.

En la pantalla de los operadores se veía al BCRA pagando el mismo valor en ambas especies, por lo que el costo de pasarse de dólares en la plaza local, al exterior colapsó a cero.

Mauro Mazza, research de Bullmarket Brokers, explicó que el canje durante los últimos años estuvo entre 3,5% y 4%, con picos de 20% en una corrida cambiaria, con momentos en que nadie traía plata a la argentina.

Mazza afirmó que hoy ese canje esta en cero, por lo que si bien, lo ve como una oportunidad, también advierte que es un riesgo cambiario.

"Cuando tenés un canje negativo o cercano a cero, es cuando una corrida cambiaria comienza ya que creas el incentivo para dolarizarte y salir. No podemos descartar que con lo que está pasando en el mercado se haya iniciado algo grande en términos cambiarios. Con los volúmenes que tenemos hoy, para principio de febrero, la compra de nominales que hiciese el BCRA ya habría terminado. Acá tiene toda la pinta que le están dando salida a alguien", dijo.

El trader de bonos de una importante Alyc sostuvo que se apreció un colapso del canje.

"El canje no colapso, sino que lo colapsaron. Estamos viendo al Gobierno pagando enorme cantidad de dinero contra los dos bonos en dólares, es decir, el cable (especie D) y el local (especie C). Está regalando cable digamos ya que el costo de girar al exterior colapsó a cero cuando suele estar entre 3% al 5%. Ayer, la especie C más que triplicó a la D. A igualdad de precio, ayer el bono que te da dólares cable (afuera) operó 3,5 veces más que el local. Esto da una idea de preferencia del mercado, que está eligiendo el cable".

Cómo aprovecharlo

El hecho de que el canje no tiene costo es visto por los operadores como una oportunidad ya que no se suele dar de manera frecuente.

Durante el 2022 se dieron pocas veces en el que el canje operó debajo del 3%, por lo que ver al canje en 0, es visto como los operadores como una oportunidad, la cual probablemente no dure demasiado.

Es decir, es una oportunidad de corto plazo para que el inversor busque hacerse de dólares cable.

Maximiliano Bagilet, Team Leader TSA Bursátil, coincide en que ayer se dio un desplome en el canje desde MEP a CCL.

En ese sentido, y desde el lado de la estrategia, el especialista de TSA encuentra una oportunidad en pasar posiciones de dólar MEP a Cable con dos objetivos específicos.

"El primero es para quien quiera acceder al tipo de cambio afuera, lo vemos como una oportunidad que tuvimos pocas veces en 2022. Es decir, tener el costo en cero de girar cable al exterior es una oportunidad", comentó.

Por otro lado, Bagilet remarcó también que, para aquel que quiera acceder a una inversión a largo plazo, las obligaciones negociables de ley extranjera que pague cable afuera también es una oportunidad.

"En ese caso, el inversor está accediendo a una inversión a costo cero. Creemos que la intervención en el mercado no va a durar mucho, por lo tanto, esta compresión entre el spread CCL y MEP va a ser de corta duración. Por ello, es que le damos pocos días y creemos que es un buen momento para aprovecharlo", sostuvo.

En cuanto a la estrategia en este contexto, Mazza también coincide en que es un buen momento para pasarse a dólares cable.

"Para aquel que tiene activos en pesos, como letras o bonos en pesos, le sale gratis salirte. En esta circunstancia al inversor le conviene comprar Cedear ya que estos ajustan contra CCL y allí hay un potencial de 4% a 5%, al menos. Hoy creo que lo mejor es comprar Cedear, sobretodo los estables como Johnson & Johnson, Pepsi, WalMart, Coca-Cola, etc. Es una jugada para apostar a que el canje vuelva a valores normales", comentó Mazza.

Desde otra Alyc importante también adviertan el fuerte ajuste del costo de girar al exterior, siendo esto una oportunidad.

"Es una oportunidad ya que están pagando en BYMA al mismo precio que el bono afuera. Es decir, el BCRA está parado en el mismo precio tanto en el GD30D como el GD30C, por lo que eso arrastra el canje y te lo deja casi a la par. Está bueno aprovechar la intervención para aprovechar el canje en cero. Hay que ver cuánto dura, por lo que si lo vemos como una buena oportunidad de corto plazo", dijo el trader.