Nuevo Deme 2: los gastos en dólares con tarjeta crecieron 139% en el primer cuatrimestre

Dólar tarjeta

Es que al dólar minorista de $ 122 le agregan el 30% de impuesto PAIS , con lo cual les queda en $ 158,60, pero lo redondean en $ 160 al incluir el impuesto a los sellos del 1,2% que se cobra en la ciudad de Buenos Aires por los gastos con tarjeta de crédito.

El 35% de retención de AFIP no se lo suman porque luego se lo descontarán directo, ya sea por Ganancias o por Bienes Personales. Es cierto que para eso habrá que esperar hasta abril del año que viene, y no habrá una actualización por inflación, pero eso no parece desalentar los consumos.

Lo que sí les importa, en cambio, es que no haya tope para gastos con tarjeta en el exterior, sino simplemente todo el blanco que la persona pueda llegar a justificar, para evitar tener inconvenientes con Mercedes Marcó del Pont & compañía.

En alza

Esta es una de las razones por las cuales los gastos con tarjeta en dólares crecieron un 139% en este primer cuatrimestre del año , al compararlo con el mismo período del 2021.

Los u$s 735 millones de consumo entre enero y abril inclusive más que duplican a los u$s 308 millones que se habían consumido en los primeros cuatro meses del año pasado.

Los gastos con tarjeta en dólares crecieron un 139% en este primer cuatrimestre del año, al compararlo con el mismo período del 2021.

"La reactivación de los viajes al exterior, y algunos ocasionales beneficios que otorgan los tipos de cambio diferenciales para cancelar consumos con tarjetas, han hecho crecer los saldos del último mes", asegura Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

