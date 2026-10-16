Tradicionalmente en Argentina, la compra de dólares y la conformación de plazos fijos son las dos opciones a las que la mayoría de los ahorristas recurre para resguardar su dinero e incluso lograr una renta. Pero, debido al estancamiento del valor de la divisa, muchos comenzaron a buscar otras opciones para invertir en el mercado de capitales .

En ese sentido, Guido Lanzillota, financista de Azzur Capital y consejero de la Bolsa de Comercio, dialogó con Pulso Financiero, en El Cronista Stream, sobre algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para ingresar de lleno al mercado de capitales.

El crecimiento del mercado de capitales

“Hoy puntualmente vemos una oportunidad en la posibilidad de seguir desarrollando el mercado”, apuntó el especialista. “A septiembre de este año teníamos 27 millones de cuentas comitentes abiertas”, precisó, aunque aclaró que no todas están operativas.

Según consideró, eso habla de una “democratización mayor que tuvo el mercado” en los últimos años, ya que, anteriormente solo se abrían con el objetivo de acceder al dólar MEP o al CCL como variante al oficial, ante las restricciones. “Ahora podemos decir que se busca encontrarle la forma eficiente de la utilidad de los instrumentos”, señaló Lanzillota.

Bruno Scramgnon Chagas

Las claves para empezar a invertir en el mercado de capitales

Si bien el analista aclaró que no aconseja en dónde invertir puntualmente, sí realiza una evaluación coyuntural “sobre qué sectores están funcionando bien y enseñar un poco cuáles son las cualidades que uno tiene que tener para invertir”.

En esa línea, se destacan varios puntos que los potenciales inversores deben considerar:

El perfil de riesgo

“Sobre todo algo que yo siempre digo: cómo uno va a necesitar disponer de ese dinero, porque quizas hay inversiones que son muy buenas, pero que requieren muchísimo tiempo y uno no tiene ese timepo para esperarlas”, sostuvo. “O hay volatilidades en la vida de esas inversiones”, agregó.

No pensar a la especulación de forma negativa

“Todo mercado de capitales tiene un componente especulativo y hasta te diría que es sano porque le da volumen”, aclaró Lanzillota al explayarse en el tema.

Es que, habitualmente, suele relacionarse de manera negativa a la idea de “especular” sobre cuestiones financieras. “El término muchas veces deja afuera a personas que podrían tener mayores eficiencias en su planificación financiera, si es que tuvieran la oportunidad”, señaló. “Ya vienen con un estigma que no merece cargar ni la bolsa de comercio ni el mercado de capitales argentino”, agregó.

Vinculación con la economía real

A los ojos del especialista, también es clave, a la hora de elegir en qué invertir, considerar los desarrollos que pueden “verse”, como ser un proyecto inmobiliario o minero.

“Otro punto que me parece que es importante entender que todo lo que pueda llegar a vincularse con desarrollos de economía real que uno pueda ver, pueden ser incentivos que te den más confianza sobre en qué instrumentos se está invirtiendo”, remarcó.