El fenómeno de El Niño ya deja un impacto concreto en el Litoral argentino con crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, y más de 200 personas tuvieron que abandonar sus hogares en las zonas más comprometidas.

En Corrientes ya son 222 las personas evacuadas o autoevacuadas, según los últimos datos de Defensa Civil provincial. Del total, 151 se encuentran en refugios y otras 71 dejaron sus viviendas por sus propios medios y se alojaron con familiares o allegados.

El escenario genera especial preocupación porque el fenómeno climático todavía tiene varios meses por delante. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las condiciones actuales corresponden a un El Niño de fuerte intensidad y que los modelos anticipan una continuidad durante el último trimestre del año.

El Niño seguirá intensificándose: qué dice el último reporte del SMN

El informe del SMN actualizado el 2 de octubre señala que las temperaturas del agua del mar en el Pacífico ecuatorial se mantienen por encima de los valores normales y que las anomalías cálidas se intensificaron durante septiembre. En algunos sectores cercanos a la costa sudamericana llegaron a superar los +3,5 °C.

Los indicadores atmosféricos también son compatibles con la fase cálida. El índice de Oscilación del Sur mantiene valores negativos y los vientos alisios estuvieron debilitados en buena parte del Pacífico ecuatorial. Dicho de manera sencilla: los vientos que habitualmente empujan el agua cálida hacia el oeste perdieron fuerza, lo que permite que el agua más caliente avance hacia el centro y el este del Pacífico y refuerce las condiciones de El Niño.

Corresponden a las composiciones para los casos de intensidad fuerte o muy fuerte entre 1981 y 2025. SMN

Pero el dato central está en las proyecciones. Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026, los modelos dinámicos y estadísticos analizados por el organismo otorgan una probabilidad del 100% de que continúe El Niño y siga intensificándose.

Además, el promedio de los modelos prevé anomalías superiores a +3 °C en la región Niño 3.4, un nivel compatible con un episodio de Niño fuerte, mientras que existe más de un 90% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte.

El SMN también analiza cómo suelen comportarse las lluvias durante estos episodios. Los mapas incluidos en el informe muestran que, para octubre, noviembre y diciembre, los eventos de El Niño están asociados históricamente con precipitaciones superiores a las normales en distintas zonas del centro y norte del país, con una señal especialmente relevante sobre el Litoral.

Varias provincias en alerta y qué puede pasar

La preocupación ya llevó al Gobierno a reforzar el monitoreo y la preparación frente a posibles inundaciones. La Agencia Federal de Emergencias (AFE) elaboró modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias, utilizando registros históricos de inundaciones para identificar zonas que podrían verse comprometidas.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó esta mañana una mesa de control y monitoreo por El Niño. Ministerio de Seguridad

En paralelo, el Gobierno reforzó la presencia de las Fuerzas Armadas en el Litoral para responder ante posibles emergencias. El operativo contempla a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Con este panorama, El Niño no aparece como un episodio que esté llegando a su final, sino todo lo contrario. El SMN prevé que se mantenga durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, con posibilidades de una intensificación adicional.