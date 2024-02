Blanqueo de capitales: insistirán con el proyecto para evitar una lista negra global

Dos palabras que se repiten entre los principales funcionarios en el quinto piso del Palacio de Hacienda: blanqueo y fiscal. "Tema tan sensible como necesario", reconocen puertas adentro, para incentivar el ingreso de dólares a las reservas del BCRA.

"El tema se retiró del tratamiento legislativo, pero vamos a tener revancha. Veremos si hay espacio político para avanzar", evalúan hoy en el equipo económico.

Los dólares sintieron el rigor de la política, pero al final pesó más la micro

Curiosa licitación del BCRA de los bonos en dólares para los importadores

GAFI de visita

En marzo próximo estarán en la Argentina los directivos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8. El GAFI desarrolla políticas para combatir el lavado de capitales y la financiación del terrorismo.

Los de GAFI iniciarán el mes que viene el proceso de evaluación en nuestro país: si no sale bien, se pasará a la estigmatizante "lista gris", como los bancos de Rusia y Corea del Norte.

¿Qué significa?

"Básicamente, que se opera restringidamente en la vinculación financiera y bancaria con el resto del mundo, porque no existen los controles suficientes que requieren la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Por eso, es clave que los evaluadores internacionales aprueben las normas y controles internos", revela el CEO de una de las principales entidades financieras del país.

Desde el Ejecutivo aseguraron que el blanqueo, que en un principio iba a entrar dentro de la ley de Bases y luego fue eliminado junto con el paquete fiscal, estaba vinculado al nuevo esquema de Bienes Personales, que prevé el adelantamiento de pagos por cinco años sobre el patrimonio actual.

Eliminar impuestos

Martín Litwak, experto en fiscalidad internacional, recomienda organizar un blanqueo o amnistía después de aprobada una reforma tributaria que, en el caso de la Argentina, debería eliminar impuestos al patrimonio y a las transacciones, simplificar el régimen tributario y contribuir a una reducción fiscal.

Los de GAFI iniciarán el mes que viene el proceso de evaluación en nuestro país: si no sale bien, se pasará a la estigmatizante "lista gris", como los bancos de Rusia y Corea del Norte.

"Un sinceramiento fiscal sin reforma no es más que un pedido de limosna a los contribuyentes. Nadie va a entrar a un blanqueo en un país que no ofrece seguridad jurídica, a menos que el gobierno de turno asuste lo suficiente".

Intercambio con EE.UU.

"Hace un año (el ex ministro de Economía) Sergio Massa decía que el acuerdo que habían firmado la Argentina y los Estados Unidos iba a ser retroactivo, de que dicho tratado iba a permitir conocer los beneficiarios finales de sociedades de BVI (Islas Vírgenes Británicas), que se iban a poder hacer pedidos de intercambio de información grupales...", dice Litwak.

A su juicio, cualquier blanqueo debería ser anónimo o confidencial y existen múltiples formas de hacerlo: "Esto evitaría que la AFIP tuviera información de quienes ingresaron al mismo hasta que realice una inspección a alguno de ellos y el contribuyente muestre el comprobante de pago respectivo. Esto es fundamental en un país donde la información privada de los ciudadanos no es protegida en lo más mínimo".

Estructuras fiduciarias

A su vez, recalca que no es necesario blanquear activos en estructuras fiduciarias irrevocables, como trust o fundaciones. Finalmente, anunciar un sinceramiento fiscal en diciembre, como se hizo, es una decisión no demasiado inteligente porque genera un aluvión de sociedades offshore, pero también incentiva a mucha gente a tomar la decisión de no pagar Bienes Personales y algunos otros impuestos.

"El sinceramiento fiscal de Macri fue un éxito desde lo recaudatorio, pero un gran fracaso desde el punto de vista del cambio en la cultura tributaria que el país necesitaba. El hecho de que, poco tiempo después, se hayan filtrado datos de quienes entraron al blanqueo, se haya multiplicado por diez la tasa máxima de Bienes Personales (desde 0,25% a 2,25%) y se haya creado el impuesto a la renta financiera terminó de quebrar esa históricamente conflictiva relación".