Mundial de fútbol: caen consumos con tarjeta en el exterior y el dólar Qatar entra en revisión

Durante septiembre, los gastos con tarjeta de crédito en dólares cayeron a un promedio de u$s 260 millones, según las cifras del Banco Central, contra los u$s 272 millones que se erogaron en agosto por el impulso del "Travel Sale". La merma trajo un pequeño alivio en el gabinete económico.

Cuánto sale hoy tomar un crédito para una Pyme



Ya hay 10 dólares diferentes: cuál es el más barato del mercado



Dólar Qatar

Sin embargo, la cifra continúa siendo la segunda más alta del año y está lejos de los u$s 96 millones de septiembre del año pasado, los u$s 119 millones de septiembre de 2020 y hasta supera a los u$s 248 millones de septiembre de 2019, cuando nadie hablaba aún del coronavirus, y mantiene en alerta a los funcionarios que se encargan de cuidar las escasas reservas del BCRA para que no se evaporen en cuestión de segundos.

De esa preocupación, y de las presiones de las cámaras industriales a las que se les veta el acceso al mercado de cambios, se pensó en un "dólar Qatar", o lo que es lo mismo, un valor más alto para el dólar tarjeta, con vistas al Mundial de Fútbol que comenzará en noviembre.

Durante septiembre, los gastos con tarjeta de crédito en dólares cayeron a un promedio de u$s 260 millones, según las cifras del Banco Central, contra los u$s 272 millones que se erogaron en agosto por el impulso del "Travel Sale".

Dólar blue para arriba

Pero el problema es que un tipo de cambio de alrededor de $ 300 en lugar de los $ 273 de hoy podría provocar una suba del blue, que hoy está adormecido en $ 282; y nadie quiere despertar al billete marginal, el que psicológicamente domina la escena pública aunque mueve menos de u$s 5 millones por día.

Se trata de una cifra insignificante contra los u$s 100 millones que se mueven del MEP, legal a través de la Bolsa, y que cotiza a $ 297,50, y los más de u$s 100 millones por día del contado con liquidación, que utilizan las empresas para dolarizarse legalmente en el exterior, a 310 pesos.

Pero el MEP y el CCL lo usan los grandes inversores y las multinacionales, mientras que el público individual se rige por el blue, que le pone precio a toda la economía informal. De ahí que el Gobierno se preocupe por mantenerlo en calma y patee para adelante el "dólar Qatar".

Sin embargo, la cifra continúa siendo la segunda más alta del año y está lejos de los u$s 96 millones de septiembre del año pasado, los u$s 119 millones de septiembre de 2020 y hasta supera a los u$s 248 millones de septiembre de 2019.

Qatar ya fue

En el equipo económico cree que también se llega tarde, porque los argentinos que viajarán al Mundial ya compraron los pasajes y pagaron los hoteles con dólar tarjeta, y lo único que les queda serán las comidas.

Por eso, es que ven más para adelante, no solo un dólar que dure el lapso del Mundial, sino especialmente un dólar tarjeta recargado para siempre. En especial, para el verano, ya que desde antes de Navidad los argentinos de mayor poder adquisitivo suelen veranear en Miami y Punta del Este, y en muchos casos aún no sacaron esos pasajes de avión y esos hoteles.

Dólares para producir

Ahí es justamente donde quieren ponerle los puntos a las íes, para darle los dólares a las empresas para que produzcan en lugar de subsidiar al segmento de mayor poder adquisitivo sus vacaciones en el exterior.

En el equipo económico cree que también se llega tarde, porque los argentinos que viajarán al Mundial ya compraron los pasajes y pagaron los hoteles con dólar tarjeta, y lo único que les queda serán las comidas.

Hay que pensar que no existe ningún cupo para los gastos con tarjeta en el exterior hoy, entonces sucede que la clase alta pague con esta cotización pasajes de Primera Clase a los Estados Unidos y a hoteles cinco estrellas en Europa.

Incluso, como todos ellos pagan los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, el año que viene deducen el 45% de retención de AFIP, entonces el dólar turista o tarjeta no es de $ 273, sino más barato todavía. La cuenta que hacen es el del dólar oficial de $ 156 más el impuesto País del 30%, que da $ 203, aunque luego no le actualicen la retención por inflación.