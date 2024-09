La eliminación del impuesto PAIS pegará en los dólares tarjeta, ahorro y turista

Lo más importante del mensaje del presidente Javier Milei en el Congreso el domingo a la noche fue no tanto lo que dijo, sino lo que no dijo. Por ejemplo, no se refirió al cepo cambiario, ni siquiera lo mencionó, por lo que en las mesas dan por hecho que este gobierno pasó a ser cepo dependiente.

Por otro lado, el Gobierno estima una recaudación nula de impuesto PAIS el año que viene, confirmando que no tiene intención de prorrogar el impuesto, por lo que la baja no sólo sería la actual del 7,5% para las importaciones, sino también del 30% que hoy existe para el dólar ahorro, turista y tarjeta, que pasaría a valer $ 1300 a precios de hoy, casi igual que el precio del blue.

Sin el FMI

Los números de financiamiento cierran sin aporte del FMI: sólo con emisión de títulos públicos. El Gobierno determina que el 18% de lo autorizado a colocarse de títulos públicos podrá emitirse bajo jurisdicción extranjera, lo que los analistas de la consultora 1816 calculan que serían unos u$s 3.500 millones.

El artículo 54 del proyecto elimina una mención que hay en la Ley 11.672 al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que es el que establece que los canjes de deuda tienen que mejorar montos, plazos y/o intereses.

Se elimina una mención a ese artículo, pero no es que se deroga el artículo, por lo que "no comprendemos por el momento el alcance de esta modificación, pero estaremos atentos a interpretaciones legales por si es relevante", advierten en 1816.

Tomar deuda

Fuentes de trato cotidiano con el gabinete económico señalan que esos u$s 3500 millones son los vencimientos de capital de los bonos que se deben pagar en enero, por lo que se trataría, en todo caso, de todo rollover y no deuda nueva.

"Lo que bajará sustancialmente el año que viene es el stock de Lecap. Bajará en torno a u$s 10.000 millones de deuda de corto plazo por el crecimiento del crédito privado. Los bancos desarmarán lo que eran Leliq y ahora Lecap para seguir sosteniendo el crédito privado".

Dicen que es el crecimiento que se espera de la intermediación financiera, lo que reducirá sustancialmente el déficit financiero del año que viene, dándole margen al Ministerio de Economía para hacer alguna baja de impuestos de manera sorprendida.

Tasas bajas

Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, hace un paréntesis en este punto, al poner énfasis que lo que crece ahora es el crédito privado a las empresas por las tasas bajas que cobran los bancos, pero los depósitos no ya dejaron de crecer. Lo que el Gobierno deberá empezar a hacer, entonces, es desarmar las letras del Tesoro, que pagan una tasa del 40%".

A su juicio, salir a tomar deuda seria buenísimo en el caso de que baje la tasa, por eso hasta que no se perfore los 1000 puntos de riesgo país no es viable hacerlo, porque es muy caro, cuando en el resto de América latina se endeudan a tasas del 7,5%.

Pagar la deuda

Claro que las reservas negativas en u$s 5000 millones complica la situación, cuando en el último trimestre del año se debe afrontar u$s 3072 millones de deuda: u$s 939 millones a organismos internacionales, u$s 900 millones al FMI, u$s 338 millones a provincias y u$s 895 millones del Bopreal.

Peor es el escenario de 2025, cuando vencen u$s 25.065 millones: u$s 8112 millones de organismos internacionales, u$s 3037 millones del FMI, u$s 5315 millones de bonos internacionales, u$s 3616 millones de bonos locales, u$s 2645 millones de provincias y u$s 2340 millones de Bopreal.

Como ingresos, este año quedan los desembolsos del FMI que están entorno a u$s 850 millones, que vendría en noviembre y algo de la cosecha fina que estaría entre unos u$s 1500 millones y u$s 2000 millones.