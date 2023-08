"Milei ofrece mucho al mercado, pero sin previsibilidad"

Javier Timerman votó el domingo, se subió a un avión y se enteró de la victoria de Javier Milei en las PASO en Nueva York. Desde allí, el cofundador y Managing Partner de Adcap Grupo Financiero dialogó con El Cronista sobre la reacción del mercado tras las primarias.

"Este escenario es de incertidumbre porque puede pasar cualquier cosa. Los tres candidatos, Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, pueden ser presidente", afirmó.

-¿Por qué cayeron los bonos y las acciones?

-El mercado tenía la expectativa de que Juntos por el Cambio fuese la fuerza ganadora y que la incertidumbre política se terminase ahora. Creo que bajó, pero no tanto, producto de las pocas posiciones que hay en la Argentina y de la falta de involucramiento del mercado. Si hubiéramos tenido el posicionamiento de 2019, hubiera reaccionado igual que en aquel entonces. Eso no quiere decir que el mercado no esté preocupado ante este escenario. Algunos tratan de interpretar de que, si haces la suma de Milei más Juntos, tenés una gran mayoría promercado, ortodoxa económicamente, pero el mercado es más cortoplacista y se pregunta: ¿ahora qué?

-¿Por qué Milei no genera confianza?

-De acá a octubre pueden pasar muchas cosas: que Milei clarifique sus propuestas, arme equipos, y cambie la expectativa del mercado. Lo que al mercado le preocupa siempre de Argentina no son las ideas, sino la ejecución. Pide poco, pero con cierto nivel de previsibilidad. Y Milei ofrece mucho sin previsibilidad. Cuando haces muchas cosas, tenés más riesgo de ejecución. Si tenés que hacer un ajuste muy grande, tenés riesgo de que fracase porque la política no te lo permita. Eso le preocupa al mercado, que quiere un plan de mediano a largo plazo porque entiende que Argentina tiene muchas dificultades políticas para implementarlo.

-¿Qué va a observar el mercado de acá a octubre?

-El mercado seguirá muy de cerca cómo evolucionan estos tercios y, sobre todo, qué proponen. El mercado se enfocará en la letra chica de sus propuestas y en su capacidad de gobernabilidad. Y también en la reacción que tengan los índices inflacionarios, que impactan en el bolsillo de la gente y que marcarán el ritmo electoral.



-Que el peronismo haya quedado tercero, ¿es algo positivo para el mercado?

El mercado y el peronismo tuvieron siempre una relación conflictiva. Tiene una buena relación con Sergio Massa, pero él es parte de una estructura. El mercado sería más positivo si no hubiese quedado esta situación de tres tercios, que complica mucho hacer pronósticos. Pero de todas maneras no me parece que haya reaccionado de una manera catastrófica. Que hayan bajado 6% los bonos después de un cisne negro en un hecho electoral no me parecen una situación preocupante. Sí me parece que refleja la falta de interés en la Argentina.

-Esa falta de interés, ¿motiva que los fondos de inversión internacionales no vean oportunidades en la Argentina?

-Hay falta de interés por la cantidad de frustraciones que hubo estos años y por un escenario macro difícil para Argentina por las oportunidades que trajo las subas de tasas de la Fed en el mundo. Los fondos de mercados emergentes tienen un límite sobre la exposición que pueden tener a la Argentina. Los que hacen una diferencia son los fondos de distress, los fondos oportunistas, pero hoy Argentina tiene mucha competencia porque hay oportunidades por la suba de tasas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. A medida que bajen las tasas, Argentina será uno de los activos que estarán en la cola esperando que lleguen fondos. Pero para eso falta. Es difícil hoy sentarse frente a un comité de riesgo y plantear el caso argentino.

-¿La devaluación fue planeada por el Gobierno o forzada por el mercado?

Con una brecha así, con la falta de reservas, era lógico que el Gobierno buscara el momento adecuado para hacer una devaluación. Creo que es parte del acuerdo con el Fondo para recibir más dinero fresco. El tema es que este tipo de medidas se toman en combinación con otras relacionadas con el gasto. El mercado tendrá que especular si Massa complementará esto con reformas de otro nivel. Mientras tanto, es una medida para llegar a las elecciones y salir de esta crisis.

-En este escenario, ¿qué preferís: cobertura ante la inflación con bonos CER o cobertura cambiaria con bonos dólar linked?

-Me gustan más los activos en CER porque te permiten equivocarte en el timing y son más predecibles. También son más baratos y tienen más liquidez, por lo que parecen ser una buena opción tanto para entrar como para salir. En un escenario de incertidumbre y acumulación de inflación, no es necesario apostar tanto en el timing.