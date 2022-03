Los bonos argentinos cayeron hasta 4% y el riesgo país superó los 1800 puntos básicos

Los bonos argentinos en dólares volvieron a caer este lunes y el riesgo país superó de nuevo los 1800 puntos básicos, mientras que gran parte de las acciones argentinas en Wall Street cerraron en baja, en una jornada en la que el mercado financiero estuvo sin operaciones en la plaza local debido al día festivo .

Los activos de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York volvieron a ser arrastradas por las nuevas caídas en los principales índices globales, en el marco del mal clima en el mundo por el ataque de Rusia a Ucrania, mientras el mercado espera el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las bajas de las empresas locales en Estados Unidos fueron lideradas por Banco Francés, que retrocedió 6,6%, seguidas por las de Irsa Propiedades Comerciales (-6,3%), Telecom Argentina (-5,4%) y Banco Supervielle (-5,1%), mientras que las mayores subas se dieron en Vista (3,2%), Tenaris (2,4%) y Cresud (2%) .

En tanto, los bonos argentinos en dólares volvieron a a descender . Los títulos de deuda que rigen bajo legislación extranjera cayeron este lunes entre 3,08% y 4,18% a lo largo de toda la curva, con lo cual el riesgo país registró un incremento de 55 puntos básicos y cerró la jornada en 1832.



Índices globales, en rojo



Los principales índices externos volvieron a tener una jornada negativa este lunes . Los mercados financieros siguen atentos a la marcha del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que está impactando de manera significativa a los activos bursátiles a la baja y a los commodities al alza.

Las autoridades rusas suspendieron las operaciones en la Bolsa de Moscú y la moneda de ese país tuvo una depreciación de más del 20% frente al dólar y al euro, como consecuencia de las sanciones financieras que le fueron impuestas a Rusia en las últimas joras por la invasión al territorio ucraniano.

En Europa, el Euro Stoxx 50 registró una baja de 1,12%. En Estados Unidos, el promedio industrial del Dow Jones y el S&P 500 anotaron descensos de 0,45% y 0,27%, respectivamente, mientras que el Nasdaq, que operó con más volatilidad, terminó la jornada con un avance de 0,33 por ciento .