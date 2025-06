Mercado Pago: cuál es el nuevo producto transformará los pagos en Argentina

Mercado Pago prepara una jugada audaz. No se trata de un jaque mate de Faustino Oro ni de una partida magistral, pero sin dudas generará un fuerte impacto en la Argentina. La empresa fundada por Marcos Galperin ofrecerá tarjetas de crédito a sus usuarios.

Teniendo en cuenta la capilaridad territorial y la amplia adopción de sus productos, la movida ampliará y aumentará la cantidad de tarjetahabientes en el país, llegando a personas que hoy no tienen ni usan plástico.

Las tarjetas de crédito estarán en la calle antes de que Mercado Pago se transforme en un banco. Las emitirá hará como proveedor no financiero de crédito (PNFC). Fuentes de la City aseguran a El Cronista que el lanzamiento del producto será durante el tercer trimestre de este año, pero que todavía no está en etapa de "friends and family", como se llama al período de prueba donde se habilita la opción a algunos usuarios.

Ese producto de Mercado Pago está disponible en Brasil y en México: en ambos casos opera sobre los rieles de Visa. En la Argentina, en tanto, ya emitió tarjetas prepagas internacionales, tanto físicas como virtuales, con Mastercard.

El interrogante es para qué usuarios estará disponible. En un principio, será ofrecida a usuarios de Mercado Pago, Mercado Libre o Mercado Crédito con buen historial crediticio.

Una pista está en el proceso de solicitud y aprobación de tarjeta que tiene en México. "Nos basamos, principalmente, en tu capacidad de pago. Es decir, la posibilidad de cumplir puntualmente con la liquidación de tus deudas. Por ello validamos diversos factores, tales como el historial crediticio que publica el Buró de Crédito, tus transacciones en Mercado Libre o Mercado Pago, así como tu historial en Mercado Crédito en caso de que tengas un préstamo", aseguran en su página web.

A cuántos usuarios alcanzará

Mercado Pago tiene 64 millones de usuarios activos mensuales en toda la región. Su cartera de crédito creció en el primer trimestre de 2025 un 75% interanual hasta los u$s 7,8 mil millones.

En la Argentina, por su parte, hay 13.742.121 de plásticos emitidos por los bancos, según datos del Banco Central. La cifra es menor si se discrimina por titulares de tarjetas de crédito: en total hay 7.418.462 titulares.

Los especialistas creen que, con el nuevo lanzamiento, Mercado Pago segmentará a sus clientes: mientras que a los que no califican para un plástico les ofrecerán Mercado Crédito, a los que tengan buen scoring les habilitarán la tarjeta de crédito.

"La tarjeta de crédito tiene la conexión de la bandera. Funciona dentro del ecosistema de Mercado Pago y fuera del ecosistema. Mercado Crédito funciona en comercios adheridos y dentro del ecosistema del marketplace. Es un crédito que te está dando la empresa y la tasa de interés es mucho más alta. Los dos productos compiten entre sí por alcance y por tasa", explica Ignacio Carballo, director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA y de PCMI.

Uno de los beneficios de las tarjetas de crédito será la posibilidad de ofrecer pagos en cuotas sin interés en compras en Mercado Libre. En México y Brasil, por ejemplo, ofrece hasta 18 pagos en algunos productos seleccionados. En el país vecino también da cashback del 5,6% en compras dentro del marketplace.

El timing de la jugada también es importante. Mercado Pago está tramitando la licencia bancaria, decisión que tomará en los próximos meses el Banco Central. Mientras el gigante británico Revolut está a punto de comprarle a BNP el banco Cetelem y Nubank coquetea con desembarcar en la Argentina, Galperin busca ganarles de mano y sacar sus tarjetas a la cancha.

En términos ajedrecísticos, está a pocas movidas de un jaque al rey.