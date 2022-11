Más emisión y suba del dólar, los dos escenarios que el mercado prevé si falla el rolleo de deuda

Es una misión imposible la que tiene por delante el equipo económico: no sólo debe refinanciar los vencimientos de deuda en pesos que ocurren cada 15 días sino que también debe lograr fondos en el mercado local para cubrir el déficit fiscal. Bancos, fondos comunes e inversores en general están saturados.

Las altas tasas de interés en pesos no son apetecibles, más bien son sospechosas. Todos dudan cuando el premio es grande.

En este contexto, ¿cuál será la respuesta del Gobierno si no puede renovar el 100% de los vencimientos? Ese es el título del último informe de la consultora 1816. ¿Imprimir pesos o reperfilar? Este es el dilema que puede sobrevenir.

El paso del tiempo

"Durante el último mes el BCRA imprimió más de $ 200.000 millones para comprar deuda soberana en el mercado secundario y eso no tuvo impacto en el "contado con liquidación", que estuvo tranquilo", señala 1816.

"Pero no es lo mismo imprimir $ 200.000 millones que imprimir $1,3 billones: en junio, con un monto de así el impacto en la brecha fue muy relevante", agregaron.

La postura del BCRA en ese sentido no cambió desde que se desencadenó la corrida de la deuda en pesos que desembocó en la renuncia de Martín Guzmán un sábado por la tarde.

El ex ministro, en teoría especializado en sustentabilidad de la deuda, encontró la "saturabilidad" de la deuda, con los principales actores de la plaza local reacios a poseer activos del Tesoro.

Alta tensión

Si bien la salida de Guzmán y luego la de Silvina Batakis aportaron alivio en la plaza local, nunca el mercado de deuda en pesos dejó de estar tensionado. Sergio Massa reflotando el acuerdo con el FMI, subiendo fuerte las tasas y reforzando el nivel de reservas del BCRA logró revertir el clima negativo.

Pero ello no alcanza para que vuelva el 100% de la confianza.

Además, a mediano plazo, la espada de Damocles se cierne sobre el Tesoro por la transición política y la resistencia de nuevos inversores en renovar los vencimientos de deuda más allá del 10 de diciembre de 2023, cuando asuma el nuevo gobierno.

El 58% de toda la deuda en pesos está en poder del BCRA, el FGS de la ANSeS o bien de los bancos públicos.

"Reperfilar impulsaría fuerte y de forma inmediata la cotización de los tipos de cambio paralelos así que será la última opción. El tema es que imprimir pesos tampoco es gratis. Es difícil decir en qué momento el costo de hacer una cosa o la otra pasa a ser equivalente, pero antes de un reperfilamiento tendemos a pensar que vamos a ver la nominalidad descontrolada", opinan en 1816.

Mauricio Macri, ya con Hernán Lacunza de ministro, reperfiló las Lecap en agosto de 2019 lo que desató un salto en el tipo de cambio, que fue, posteriormente, el origen de un control de cambios.

Los dueños de los bonos

¿De cuánto estamos hablando? La deuda del Tesoro en pesos, en circulación, son $ 17 billones de los cuales el 88% está indexado por la inflación, por el dólar oficial o por ambos.

En 1816 estiman que el 58% de toda la deuda en pesos está en poder del BCRA, el FGS de la ANSeS o bien de los bancos públicos. En lo que queda de la gestión de Alberto Fernández vencen $ 11 billones, de los cuales la mitad los cobrará el sector privado.

Las proyecciones de inflación pueden verse subestimadas una vez más para el 2023. El no hacer un fuerte ajuste fiscal no es gratis: la desconfianza se centra en los pagos de la deuda en pesos. Sería otro récord para el Guinness de la Argentina si no cumple en tiempo y forma el pago de los vencimientos.

El fantasma de agosto del 2019 vuelve a escena con sus víctimas con heridas sin cicatrizar aún.