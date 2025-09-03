Septiembre es el peor mes del año para Wall Street: que estrategias recomiendan los analistas

Las acciones que cotizan en Wall Street suelen tener una mala performance en septiembre, que está indicado por las estadísticas, como el mes de peor dinámica en el año.

Este año, septiembre llega en un momento en el que las acciones operan en máximos y con elevadas valuaciones. ¿Qué recomiendan los analistas para capitalizar esta tendencia habitual?

Septiembre, un mes difícil

Hay una famosa frase en Wall Street que dice: "Septiembre es un mes difícil para el mercado. También lo es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto".

Más allá de toda broma, lo cierto es que, las estadísticas reflejan que septiembre es históricamente el mes de peor performance para el mercado accionario americano.

Según la consultora internacional, Carson, desde 1950 hasta 2024, septiembre ocupa el puesto número 12 de los meses con mejor performance del año, es decir, el peor.

Tomando en los últimos 10 y 20 años, septiembre también ocupa el peor mes del año en cuanto a performance. A su vez, si se toman el primer septiembre post elecciones, en esos casos el noveno mes del año tiende a ocupar el puesto 10, con agosto y febrero ocupando los peores puestos.

Sea como sea, septiembre es malo para Wall Street, según la historia y su estadística.

Yendo directamente a los números, según Topdown charts, septiembre suele registrar una merma de 0,7% en promedio desde 1964 hasta 2024.

En ese caso, también coincide en que el actual mes el de peor performance del año.

A su vez, porcentaje de veces en los que septiembre cerró con ganancias es de solamente el 46% desde 1964 hasta 2024, siendo el mes con menor positividad del año.

Entre los meses con mayor nivel de positividad, es decir, que el mes en cuestión cierra con ganancias, se encuentra abril, diciembre, noviembre y marzo, rondando entre el 66% y 72%.

En un punto intermedio se encuentran los meses de enero, mayo, junio y octubre, con un nivel de positividad de entre 61% y 59%.

Entre los meses más flojos se encuentran febrero, julio y agosto, con una positividad de 54% a 56%, mientras que el nivel de positividad se hunde en septiembre al 46%.

Adicionalmente, y según el banco de inversión Goldman Sachs, desde 1950, la primera mitad de septiembre ha sido un período estacionalmente débil para el S&P 500.

De hecho, la primera quincena del mes de septiembre es la de mayor debilidad dentro del ciclo anual, junto con la segunda quincena de junio y la segunda quincena de febrero.

La quincena con mayores ganancias históricas es la primera de julio, seguida por la primera de marzo.

Altas valuaciones

El mes de septiembre llega en un momento de extrema firmeza en el mercado americano.

Actualmente, el S&P500 opera cerca de sus máximos históricos, con el índice habiéndose recuperado rápidamente de las pérdidas del primer trimestre del año.

De hecho, el S&P500 sube más del 25% desde los pisos de abril.

Este rally fenomenal hizo que las valuaciones también se hayan disparado a máximos históricos.

Según un estudio de Bloomberg, el índice de valuaciones promedio de distintos indicadores de valuación en acciones de EEUU muestra que el mismo se encuentra en máximos históricos.

El índice de valuaciones elaborado por Bloomberg se conforma en base a distintos indicadores de valuación como el Trailing Price Earning, el Price Eearning forward, El Market Cap sobre PBI, entre otros.

En conjunto, dicho índice de valuaciones se encuentra por encima de otros grandes momentos de mercado como el de 1999 (antes de la burbuja punto com), por encima de 1965 (antes del bear market de los 70´) y por encima del pico visto en 1929 (antes del crash del 30´)

Los analistas de Sailing Inversiones advierten en que las valuaciones de las grandes compañías, en especial las tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial, se encuentran en niveles históricamente elevados.

"Según estimaciones de firmas internacionales que calculan retornos esperados (la rentabilidad promedio que se proyecta para una inversión a futuro en función de valuaciones actuales, dividendos y crecimiento estimado de la economía), los retornos esperados para las empresas grandes de EE.UU serán muy bajos", detallaron.

Al mismo tiempo, desde Sailing Inversiones resaltaron que mientras las valuaciones de las tecnológicas se encuentran elevadas, las proyecciones de retornos esperados son mayormente positivas en otros segmentos.

"En EE. UU., las empresas de mediana y pequeña capitalización (ETFs como IWM o IJH) muestran valuaciones más razonables y capacidad de crecimiento. Lo mismo ocurre en Europa y en mercados emergentes (IEUR, IEMG), donde las principales firmas de research anticipan retornos esperados claramente superiores a los de las grandes compañías estadounidenses", sostuvo.

Bajo este panorama, los analistas de la compañía recomiendan para quienes invierten en Cedears es diversificar.

"Recomendamos no concentrarse únicamente en las grandes tecnológicas de EE. UU., sino ampliar la exposición hacia mid caps, Europa y emergentes. De este modo, se mitiga el riesgo de sobrevaluación y se aprovechan oportunidades globales con proyecciones de retorno atractivas", afirmaron.

Ratios en máximos

Además del ratio de Bloomberg, existen ratios puntuales que también advierten sobre las altas valuaciones del mercado americano.

Uno de las mediciones de valuaciones comúnmente utilizadas en Wall Street es el Price Earning Forward el cual se ubica hoy en 22 veces ganancias.

Esto está por encima del promedio de 5 años de 20 veces ganancias y por encima del promedio de 10 años, el cual se encuentra en 18,5 veces ganancias.

A su vez, dicho ratio se encuentra en su mayor valor desde 2024 y cerca del pico de 2020 y 2021, tras la salida de la pandemia.

Luego de haber alcanzado los picos de 23 veces ganancia a fines de 2020, el mercado evidenció una fuerte corrección en 2022, haciendo que las valuaciones también caigan a niveles de 15 veces ganancias a finales de 2022.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que, dado que el mercado se muestra en máximos, luce conveniente mostrar cierta cautela.

"El escenario de máximos históricos revalida nuestra visión de wait and see que venimos manteniendo hace semanas, teniendo en cuenta que no vemos oportunidades de entrada a estos precios. Nuestra recomendación para aquellos inversores que hoy tienen posición en títulos norteamericanos es que aprovechen estos máximos para reducir posición y hacer toma de ganancias antes de que el mercado corrija", detalló.

Lazzati agregó que explicó que su recomendación no está fundamentado solo en que el S&P toca máximos, sino que el contexto de EEUU está atravesando unos meses de alta intensidad.

"Con las tensiones internacionales que involucran a Trump y EE.UU que no cesan, la Fed indecisa ante la baja de tasas, la inflación que parece estar iniciando un proceso de alza impulsada por el impacto de las tarifas y los últimos números de empleo que no fueron tan favorables como la administración republicana esperaba", dijo Lazzati.

Por su parte, Matías Mininni, Portfolio Manager Investment Ideas en Balanz, detalló que si bien el mercado opera en máximos, la tendencia se sostiene al alza.

"En mayo, cuando el mercado comenzó a recuperarse tras el Liberation Day, ya señalábamos que la narrativa de "no comprar en máximos" podía ser engañosa. Desde entonces, los principales índices registraron máximos históricos de manera consecutiva, demostrando que quienes esperaron una corrección se quedaron al margen de una parte importante de la suba", dijo.

En ese sentido, Mininni remarcó que comprar en niveles récord no implica necesariamente asumir un error, sino participar de una tendencia positiva de largo plazo.

"La evidencia histórica es contundente: en los últimos 20 años, perderse apenas los 10 mejores días del S&P 500 redujo a la mitad la rentabilidad acumulada. Esto confirma que intentar anticipar el momento exacto para entrar o salir suele ser mucho más costoso que mantener una estrategia diversificada y consistente. Por eso, más allá de las valuaciones actuales, el foco debe estar en la calidad de los activos y en sostener la inversión a lo largo del ciclo", sostuvo.

Alta exposición a acciones

Un dato interesante sobre la actualidad del mercado americano es la elevada exposición a acciones que presentan los inversores en Wall Street.

Si bien no llega a un extremo, el nivel de posicionamiento en acciones se encentra por encima del promedio histórico.

Este tipo de exposición responde al impresionante rally, casi sin descanso, que ha tenido el mercado americano desde abril hasta la fecha, momento en el que el mercado comenzó a relajarse sobre los riesgos económicos que implicaba la guerra comercial desatada por Trump contra sus socios comerciales.

Desde Grupo SBS resaltaron que el hecho de que el mercado opere en máximos podría estar sugiriendo que los inversores están dejando de lado las preocupaciones por el impacto de los aranceles.

No obstante, consideran que es prematuro ignorar los riesgos comerciales, ya que las presiones inflacionarias sobre los precios de los bienes están presentes.

"Las negociaciones arancelarias se han estancado y la caída reciente del dólar podría amplificar aún más la inflación. Por ello, con el mercado de bonos mostrando mayores expectativas de inflación y una menor probabilidad de recortes de tasas, aconsejamos ser prudentes y no dejarse llevar por el impulso", indicaron.

En cuanto al posicionamiento, y dada la complejidad del panorama, desde Grupo SBS se inclinan por estrategias que prioricen la prudencia.

"En renta variable, consideramos sobreponderar los sectores defensivos de la economía estadounidense, como salud, consumo básico, energía e industria, que han mostrado mayor estabilidad", detallaron.