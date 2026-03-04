Los pesos rinden menos ya que la ausencia de títulos a tasa fija en la última licitación junto con el rollover debajo del 100% hizo que haya mas liquidez y que la demanda se concentre en bonos a tasa fija en el mercado secundario. Los inversores ven oportunidades en bonos en pesos ajustable por CER dado que quedaron retrasados en el rally de las últimas jornadas respecto de los bonos a tasa fija. Cuáles son los títulos que recomiendan los analistas. A una semana de haber anunciado la exclusión de las Lecap en el menú de la licitación de deuda en pesos, el mercado reaccionó con fuerza evidenciando una mayor demanda por estos títulos, lo cual hundió sus rendimientos. Las tasas de bonos a tasa fija en pesos se desplazaron a la baja en las ultimas jornadas, con la curva operando ahora en niveles más bajos. El tramo corto de la curva a tasa fija opera debajo del 2,8% (TEM), mientras que el tramo medio y largo de la curva rinde debajo del 2,6% (TEM), con el extremo mas largo operando en 2,4% (TEM). Todos estos son rendimientos mas bajos respecto de lo que se evidenciaba a fin de enero. De esta manera, la laxitud en la política monetaria del equipo económico, dejando de lado las colocaciones a tasa fija y evitando un rollover del 100% en la última licitación (dejando pesos en el mercado), hicieron que las tasas se desplacen a la baja. La tasa de caución en pesos también muestra con un menor nivel de volatilidad actualmente, encontrando un piso en niveles de 19% (TNA). Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideran que las tasas de corto plazo podrían haber encontrado un piso el día de la liquidación de la última subasta. “Tras la inyección de $0,5 billones el viernes por la última licitación de febrero, que llevó la caución a 20,9% TNA, se observó un leve rebote. La tasa de fondeo subió marginalmente hasta 21,6% TNA promedio ponderado, mientras que la tasa de repo a un día (excluyendo al BCRA) pasó de 21,1% TNA el viernes a 20% TNA actual”, dijeron. Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, remarcó el proceso de baja de tasas en pesos en las últimas jornadas a partir del cambio de estrategia del Gobierno en materia monetaria. “La expansión de pesos vía compras presuntas de Lecap por parte del BCRA, sumado a la ausencia de papeles tasa fija en la última licitación impulsaron precios y comprimieron tasas, sobre todo en el tramo más corto”, afirmó. Ante la ausencia de títulos a tasa fija en la última licitación, el mercado buscó posicionarse en dichos títulos a través del mercado secundario. Esto hizo que la curva a tasa fija experimente una mejor dinámica relativa a la curva que ajusta por CER, lo cual hizo que esta ultima curva quede con tasas de interés más elevadas en términos comparativos. Así, ante la falta de una dinámica de mayor fortaleza en la curva CER respecto de la de tasa fija, los inversores encuentran oportunidades en bonos ajustables por inflación, es decir, los títulos CER podrían haber quedado baratos contra los bonos a tasa fija. Desde Adcap Grupo Financiero favorecen un posicionamiento por bonos CER. “A pesar de la leve sobre performance de los Boncaps observada a comienzos de la semana, producto de la ausencia de instrumentos a tasa fija en la licitación del Tesoro, seguimos prefiriendo Boncer sobre Boncaps”, dijeron. Sobre el futuro de los datos de inflación, desde Adcap esperan que las próximas mediciones de inflación se ubiquen en torno al 2,7%, mientras que los breakevens descuentan registros cercanos al 2,0%. “A nuestro juicio, aún es temprano para asumir mayor riesgo en bonos a tasa fija. En particular, nos gusta el Boncer TZXM7, que ofrece un rendimiento real de 6,8%”, detallaron. Los analistas de Research Mariva señalaron que el mercado tiene incorporado una desinflación más gradual respecto de la que tienen en su escenario base. “La curva de tipo fijo (LECAP) no refleja plenamente el escenario desinflacionario que proyectamos, especialmente en vencimientos más largos, donde los rendimientos deberían ser significativamente inferiores. Las tasas de inflación de equilibrio actuales implican una inflación de alrededor del 27,7% para 2026, muy por encima de nuestra proyección base del 20,3%”, indicaron. Por otro lado, desde el lado del posicionamiento, y para los inversores más conservadores, desde Research Mariva resaltan que luce atractivo el tramo corto de la curva LECAP. “Con una inflación proyectada en torno al 2,4% en febrero y el 2,5% en marzo, no prevemos una compresión significativa en el tramo corto de la curva. El Tesoro sigue favoreciendo una postura monetaria contractiva en lugar de una flexibilización agresiva de los tipos de interés. Así, para los inversores menos conservadores, preferimos las Lecap largas. Encontramos especialmente atractivos los bonos de mayor duración, como el T31Y7 y el T30J7”, dijeron. Bajo este escenario, Franco indicó que, dentro del espacio de deuda en pesos, remarca su preferencia por el segmento CER. “Nuestra visión de que la inercia inflacionaria podría persistir. El riesgo aquí sería una desaceleración más rápida que la prevista, aunque las tasas reales de Boncer a octubre (TZXO6), Lecer a noviembre (X30N6) y Boncer a diciembre (TZXD6) nos siguen pareciendo atractivas. Incluso en el tramo corto de CER (X29Y6) vemos valor relativo frente a tasa fija, aunque contemplando los riesgos de una inflación a la baja”, detalló. A la hora de determinar el posicionamiento en pesos, luce clave analizar cuáles son los valores del tipo de cambio que hacen indiferente la inversión en moneda local, es decir, hasta que valor del dólar el carry sigue siendo efectivo. Actualmente el tipo de cambio se mantiene un 12% debajo del techo de la banda y el tipo de cambio ha mostrado una importante fortaleza de corto plazo. El contexto global se ha mostrado adverso para las monedas emergentes, sin embargo, el tipo de cambio muestra una mayor fortaleza relativa. En la ultima semana el peso chileno se devaluó 5,45%, mientras que otras monedas de la región pierden entre 3,6% y 2,35%, siendo el peso argentino el más firme de todos, teniendo una mejor performance respecto del real brasilero, el peso colombiano y el peso chileno. De esta manera, y a la hora de realizar inversiones en pesos, resulta clave determinar la dinámica del tipo de cambio de cara a las próximas semanas. Según cálculos de TSA Bursáil, para la Lecap de mitad de marzo, el dólar break even es de $1419, es decir, un 1,7% por encima del valor actual del dólar y 13% debajo de la banda. Para mitad de abril, el break even es de $1463, es decir, un 5% por encima del valor actual del dólar y 12,6% al techo de la banda proyectado. En el caso de la Lecap de fin de abril, el dólar break even es de $1478, es decir, un 7% debajo de la banda. Para fin de mayo, el dólar break even es de $1515, mientras que el techo de la banda se ubica en $1762, es decir, 12% por encima del mismo. A lo largo de toda la curva de bonos en pesos hasta fin de año, el dólar break even se mantiene por debajo del techo de la banda. Por lo tanto, si el BCRA sostiene su compromiso de mantener al dólar dentro de las bandas de flotación, de alguna manera garantiza el carry y el posicionamiento en pesos. Maximiliano Bagilet, gerente comercial de TSA Bursátil, resaltó que de corto plazo siguen apostamos al posicionamiento en pesos. “El dólar break-even se ubica un 12% debajo del dólar actual, por lo que de mediano plazo el carry se debería respetar estos niveles. No vemos un salto abrupto del tipo de cambio, teniendo en cuenta también que va a venir la cosecha gruesa y esperamos un dólar por abajo de estos niveles de break-even con seguridad”, resaltó Bagilet. De esta manera, agregó que siguen apostando hasta mitad de año con el carry, como hace dos semanas atrás. Sin embargo, advierte que “estos niveles lo vamos viendo con cuidado y también vemos el salto cambiar en futuros para tomar posición. Los títulos fin de julio son los más largos que podríamos tomar de por de mediano plazo”, sostuvo Bagilet. Los analistas de Cohen detallaron que, bajo el actual nivel de tasas en pesos y con un tipo de cambio nominal que se mantiene estable, en un contexto en el que la inflación aún muestra resistencia, recomiendan priorizar los bonos CER y los instrumentos Duales dentro de las estrategias de carry de corto plazo. “Destacamos el Boncer TZXM6 (CER +3,9%), cuya inflación implícita para enero se ubica en torno al 2,3% m/m. Al mismo tiempo, resaltamos el dual TTM26 (TAMAR +2%), cuya TAMAR breakeven promedio se acerca al 28% TNA, por debajo de la TAMAR actual de 32,7% TNA”, indicaron. A su vez, desde Cohen agregaron que, para estrategias de mediano plazo, continúan priorizando el segmento CER, en particular el TZX26 (CER +6,3%) y el TZXD6 (CER +8,1%), que descuentan una inflación promedio del 2% m/m entre febrero y abril y del 1,7% m/m entre mayo y octubre de 2026. Finalmente, los analistas de IEB favorecen un posicionamiento en los bonos duales (Tasa fija-TAMAR) y en particular, el TTM26 que rinde TAMAR + 3,5% y el TTJ26, que rinde TAMAR + 5,5% para junio 2026. “Vemos a los duales como activos atractivos para devengar tasa, con una tasa breakeven en la zona del 28% (por caso la TAMAR promedio de la última semana se mantuvo en la zona de 31-32%), y brindando el beneficio de la cobertura para un esquema monetario-cambiario que necesitará de tasas reales altas”, indicaron.